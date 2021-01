American Gods: La stagione 3 è in streaming su Prime Video

News Serie TV

La serie fantasy basata sul romanzo di Neil Gaiman riparte con uno Shadow in clandestinità. Ecco cosa ci aspetta nei nuovi episodi.

Dopo un'attesa lunghissima, quasi due anni e in mezzo una pandemia che ha fatto il suo, American Gods torna finalmente su Prime Video con i nuovi episodi della terza stagione, in streaming ogni lunedì in contemporanea con gli Stati Uniti. La serie fantasy basata sul romanzo omonimo di Neil Gaiman riparte dalle rivelazioni shock (parola piuttosto in voga nell'ultimo periodo, qualcosa di cui la dea Media sarebbe molto orgogliosa) sulla reale natura del legame tra Shadow e Mr. Wednesday, una svolta che ha messo il personaggio di Ricky Whittle su una stratta tutta nuova. O forse no.

American Gods 3: Benvenuti a Lakeside!

È passato un po di tempo da quando Shadow ha saputo che Mr. Wednesday (Ian McShane), il suo carismatico ma inaffidabile capo, è il Dio norreno Odino. Poi il protagonista ha scoperto che Wednesday è anche suo padre, cosa che fa di lui un semi-dio con dei poteri. Nella terza stagione, la prima reazione di Shadow è fuggire. Un tentativo di sottrarsi a un destino già scritto che lo conduce nell'idilliaca e innevata cittadina di Lakeside, dove comincia una nuova vita circondato da nuove persone. Mentre cerca il proprio destino da sé, guidato dagli dei della sua stirpe, gli Orishas, Shadow scopre velocemente che le acque apparentemente calme della cittadina hanno sorgenti profonde, oscure, dalle quali non puoi scappare solo perché sei un dio. L'unica scelta - ed una scelta obbligata - è decidere che tipo di dio essere.

American Gods 3: Trailer Ufficiale: American Gods 3: Trailer Ufficiale del serie Amazon - HD

Un nuovo amore per Shadow?

Tra i nuovi volti della stagione 3 spicca certamente Lela Loren, attrice della quale il pubblico ha già apprezzato le qualità in Power. Il suo personaggio, Marguerite Olsen, è la nuova vicina di Shadow, una donna che pur non essendo originaria del luogo ne è diventata parte integrante lavorando per il giornale locale. Anche un'amministratrice di immobili e una madre single di due figli, Marguerite ha una diffidenza nei confronti del prossimo che inizia a cadere quando Shadow entra un po' alla volta nella sua quotidianità, facendole riscoprire un lato di lei che pensava di aver messo da parte per sempre.

Incontreremo inoltre la grande Blythe Danner nei panni di Demetra, la dea greca del raccolto e una vecchia conoscenza dalla quale Wednesday cercherà di farsi aiutare nella sua prossima guerra contro i Nuovi Dei, nonché la star de Il Trono di Spade Iwan Rheon in quelli del nuovo leprecauno Liam Doyle e persino Marilyn Manson del cantante sanguinario Johan Wengren.

Ricky Whittle: Shadow dà il via a una stagione "in clandestinità"

Parlando del prossimo viaggio del suo personaggio, Whittle ha detto a TVLine che nella stagione 3 ritroveremo uno Shadow in clandestinità. "Si sta nascondendo dall'FBI, dalla polizia, dalle autorità, ma anche da Wednesday e dagli dei. Ha chiuso con quel mondo", ha raccontato l'attore. Tuttavia, quel mondo non ha chiuso con Shadow, come attestano le frequenti interruzioni di Wednesday nella nuova vita di suo figlio. "Shadow ha capito che Wednesday ha bisogno di lui più di quanto lui abbia bisogno di Wednesday", ha aggiunto Whittle. "Ma nel pieno stile di American Gods, in questa storia puoi correre più veloce del tuo destino solo finché questo non ti trova. E insieme al destino arriva Mr. Wednesday, un problema che si risolverà mai".