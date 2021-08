American Crime Story: Impeachment, Sarah Paulson è Linda Tripp nel nuovo teaser trailer della stagione 3

News Serie TV

Incentrata sullo scandalo Bill Clinton-Monica Lewinsky, la terza stagione andrà in onda negli Stati Uniti dal 7 settembre.

FX ha diffuso un nuovo teaser trailer dell'attesissima terza stagione della serie antologica American Crime Story, incentrata sullo scandalo del secolo, l'affair tra l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton e la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky. La clip mostra nuovamente Beanie Feldstein nei panni di quest'ultima e per la prima volta "dal vivo" la vincitrice dell'Emmy Sarah Paulson (già apprezzata ne Il caso O.J. Simpson) in quelli di Linda Tripp.

I dettagli di American Crime Story: Impeachment

Linda Tripp è l'amica della Lewinsky famosa per aver registrato le sue telefonate rivelatorie. Nel teaser trailer, le due camminano l'una verso l'altra mentre la voce fuori campo della Lewinsky rivela che il Presidente Bill Clinton l'ha baciata. "Sono innamorata di lui", aggiunge. Dopo di che, Tripp la esorta: "Il vestito blu, sarebbe intelligente che lo tenga - non ripulito - tu".

In onda negli Stati Uniti dal 7 settembre, American Crime Story: Impeachment racconta la crisi nazionale che ha travolto Paula Jones, Monica Lewinsky e Linda Tripp come figure centrali nel primo procedimento di impeachment degli Stati Uniti d’America in oltre un secolo. Annaleigh Ashford (Masters of Sex) interpreta Jones, la giornalista che accusò Clinton di molestie sessuali verso la fine degli anni '90. Il resto del cast include Clive Owen (The Knick) e Edie Falco (I Soprano) nei ruoli di Bill e Hillary Clinton, Cobie Smulders (How I Met Your Mother) dell'esperta di media e opinionista Ann Coulter, Billy Eichner (American Horror Story) del fondatore di Drudge Report Matt Drudge e Margo Martindale (The Americans) dell'agente letterario Lucianne Steinberger Goldberg.