American Crime Story 3: Monica Lewinsky ha un dono per il Presidente nel primo teaser trailer di Impeachment

Un cast stellare per il ritorno in tv della premiatissima serie antologica, di nuovo in tv a settembre.

Dopo un'attesa lunghissima (tre anni e mezzo dall'ultima volta in tv!), la serie true crime più affascinante e premiata sta tornando. Il 7 settembre debutterà negli Stati Uniti Impeachment, terza stagione di American Crime Story incentrata sullo scandalo del secolo, l'affair tra l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton e la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky. Una storia raccapricciante della quale è stato diffuso il primo teaser trailer.

I dettagli di American Crime Story: Impeachment

La clip ritrae Monica Lewinsky (interpretata dall'attrice di What We Do in the Shadows Beanie Feldstein) mentre impacchetta una cravatta che, qualche istante dopo averla nascosta ad arte, donerà al Presidente Clinton (Clive Owen, The Knick) nello Studio Ovale. Nel frattempo, un testo ricorda che "Il Presidente degli Stati Uniti ha avuto una relazione segreta con una stagista di 22 anni". Impeachment racconta la crisi nazionale che ha travolto i due, e le persone a loro vicine, nel primo procedimento di impeachment del Paese in oltre un secolo.

Nella terza stagione recitano anche Edie Falco nel ruolo dell'allora First Lady Hillary Clinton; Sarah Paulson (Ratched) di Linda Tripp, l'amica della Lewinsky famosa per aver registrato le sue telefonate rivelatorie; Betty Gilpin (GLOW) dell'esperta di media e opinionista Ann Coulter, che criticò i Repubblicani per non essere riusciti a ottenere una condanna contro Clinton pur detenendo la maggioranza al Senato; Annaleigh Ashford (Masters of Sex) della giornalista Paula Jones, che accusò Clinton di molestie sessuali verso la fine degli anni '90; Billy Eichner (American Horror Story) di Matt Drudge, il fondatore di Drudge Report, il sito web che per primo rivelò dello scandalo Clinton-Lewinsky; e Margo Martindale (The Americans) dell'agente letterario Lucianne Steinberger Goldberg, colei che consigliò alla Tripp di registrare segretamente le conversazioni con l'ex stagista della Casa Bianca, informandola erroneamente che era legale farlo senza informare l'altra parte.