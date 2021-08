American Crime Story 3: Lo scandalo Clinton-Lewinsky esplode nel trailer ufficiale di Impeachment

News Serie TV

La nuova stagione della pluripremiata serie tv di Ryan Murphy in tv negli Stati Uniti dal 7 settembre.

Impeachment, terza stagione del crime drama antologico American Crime Story incentrata sullo scandalo sessuale che negli anni '90 coinvolse l'allora presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton e la giovane stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky, si mostra senza moderazione (finalmente!) nel nuovo trailer rilasciato dalla rete americana FX in vista del debutto fissato negli Stati Uniti per il 7 settembre.

I dettagli di American Crime Story: Impeachment

Questo terzo capitolo, che segue i premiatissimi Il caso O.J. Simpson e L'assassinio di Gianni Versace, si addentra nella relazione clandestina tra il Presidente (interpretato da Clive Owen) e la tirocinante 22enne (Beanie Feldstein) che con le sue rivelazioni all'amica Linda Tripp (Sarah Paulson) ha aperto una delle più gravi crisi nel Paese in oltre un secolo. In aggiunta a quelli della Lewinsky e della Tripp, Impeachment racconta la vicenda anche dal punto di vista della giornalista che accusò Clinton di molestie sessuali Paula Jones (Annaleigh Ashford), mentre tra le altre figure centrali troviamo il fondatore di Drudge Report Matt Drudge (Billy Eichner), l'esperta di media e opinionista Ann Coulter (Cobie Smulders) e ovviamente la First Lady Hillary Clinton (Edie Falco).

La vera Monica Lewinsky ha contribuito a Impeachment come produttrice esecutiva, insieme con Ryan Murphy, Brad Falchuk e Paulson, tra gli altri. Come le precedenti, la stagione si basa su un libro non-fiction di successo, A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President di Jeffrey Toobin.