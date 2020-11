American Crime Story 3: La prima foto di Sarah Paulson in Impeachment

News Serie TV

La terza stagione della serie tv antologica andrà in onda nel 2021.

Il prossimo gennaio saranno passati tre anni dall'ultima volta di American Crime Story in tv. Molte problematiche hanno rallentato la produzione dai tempi de L'assassinio di Gianni Versace, incluso un clamoroso cambio di "Story" in corso d'opera, a cast già annunciato. Ora sappiamo che la terza stagione, intitolata Impeachment, affronterà lo scandalo Clinton-Lewinsky e che Sarah Paulson tornerà tra i protagonisti. La premiatissima attrice interpreterà Linda Tripp, l'amica della Lewinsky famosa per aver registrato le sue telefonate rivelatorie. Un ruolo per il quale ha dovuto sottoposi a una profonda trasformazione, come testimonia la prima foto condivisa su Twitter dalla stessa attrice, che scrive giustamente: "Il team trucco e parrucco di American Crime Story ha superato se stesso".

I dettagli di American Crime Story: Impeachment

Prevista inizialmente per lo scorso settembre e posticipata ulteriormente a causa della pandemia di Covid-19, American Crime Story: Impeachment si basa sul bestseller di Jeffrey Tobin A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, pubblicato nel 1999. La storia, adattata da Sarah Burgess, dovrebbe esservi nota: lo scandalo sessuale che nella metà degli anni '90 coinvolse l'allora Presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton e la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky, incidente che portò all'impeachment e successivamente all'assoluzione del Comandante in Capo. Quest'ultimo avrà il volto di Clive Owen (The Knick), mentre Beanie Feldstein (What We Do in the Shadows) interpreterà Monica Lewinsky. Il resto del cast include Betty Gilpin (GLOW) nel ruolo dell'esperta di media e opinionista Ann Coulter, Annaleigh Ashford (Masters of Sex) della giornalista Paula Jones, Billy Eichner (American Horror Story) del fondatore di Drudge Report Matt Drudge e Margo Martindale (The Americans) dell'agente letterario Lucianne Steinberger Goldberg.