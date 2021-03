American Crime Story 3: Edie Falco sarà Hillary Clinton in Impeachment

News Serie TV

La star de I Soprano raggiunge Clive Owen e Beanie Feldstein.

Dopo una lunga ricerca e chissà quanti nomi, American Crime Story dà finalmente un volto - e che volto! - alla sua Hillary Clinton in Impeachment. Sarà la vincitrice di due Emmy Edie Falco, star de I Soprano e Nurse Jacke, a vestire i panni dell'ex First Lady nella terza stagione del pluripremiato crime drama antologico incentra sullo scandalo Clinton-Lewinsky.

American Crime Story 3: I dettagli di Impeachment

Sono passati più di tre anni dall'ultima volta di American Crime Story in tv. Un periodo esageratamente lungo, dovuto sicuramente alla pandemia di Covid-19 ma soprattutto a un cambio di rotta repentino che a metà strada ha visto Impeachment prendere il posto di una terza stagione incentrata inizialmente sulle conseguenze della catastrofe ambientale e umanitaria che nell'estate del 2005 mise in ginocchio l'area di New Orleans a causa dell'Uragano Katrina.

Basata sul bestseller di Jeffrey Tobin A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, adattato da Sarah Burgess, la terza stagione ripercorre lo scandalo sessuale che nella metà degli anni '90 coinvolse l'allora Presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton e la stagista della Casa Bianca Monica Lewinsky, incidente che portò all'impeachment e successivamente all'assoluzione del Comandante in Capo.

Il cast

Falco raggiunge gli altri membri del cast Clive Owen (The Knick) e Beanie Feldstein (What We Do in the Shadows) nei ruoli del Presidente Clinton e della Lewinsky; Sarah Paulson (Ratched) di Linda Tripp, l'amica della Lewinsky famosa per aver registrato le sue telefonate rivelatorie; Betty Gilpin (GLOW) dell'esperta di media e opinionista Ann Coulter, autrice del saggio del 1998 High Crimes and Misdemeanors: The Case Against Bill Clinton, nel quale critica i Repubblicani per non essere riusciti a ottenere una condanna contro Clinton pur detenendo la maggioranza al Senato; Annaleigh Ashford (Masters of Sex) della giornalista Paula Jones, che accusò Clinton di molestie sessuali verso la fine degli anni '90; Billy Eichner (American Horror Story) di Matt Drudge, il fondatore di Drudge Report, il sito web che per primo rivelò dello scandalo Clinton-Lewinsky; e Margo Martindale (The Americans) dell'agente letterario Lucianne Steinberger Goldberg, colei che consigliò alla Tripp di registrare segretamente le conversazioni con l'ex stagista della Casa Bianca, informandola erroneamente che era legale farlo senza informare l'altra parte.