America Ferrera lascia Superstore, non tornerà nella stagione 6

Interprete di Amy Sosa, l'attrice farà la sua ultima apparizione nel finale della quinta stagione.

I fan di Superstore sono sotto shock dopo l'annuncio dell'attrice America Ferrera che non riprenderà il ruolo di Amy Sosa nella già ordinata sesta stagione della comedy più seguita di NBC. Anche uno dei produttori esecutivi, Ferrera farà la sua ultima apparizione a Cloud 9 nel finale della stagione 5, in onda negli Stati Uniti il 16 aprile (in Italia i nuovi episodi sono attesi su Premium Stories per il 2 maggio).

Il comunicato di America Ferrera e le ragioni del suo addio

"Gli ultimi cinque anni in Superstore sono stati tra i più gratificanti, arricchenti e divertenti della mia carriera", ha dichiarato Ferrera in un comunicato. "Produrre, dirigere e recitare con questo cast e questa troupe meravigliosi mi hanno dato l'opportunità di crescere come persona e narratrice. Sono così grata ai miei partner a NBC e Universal Television per il sostegno e la fiducia che hanno sempre posto nello show, e sono molto grata al geniale Justin Spitzer per aver creato il mondo divertente, intelligente e pertinente di Superstore e avermi invitata a farne parte. Mentre comincio un nuovo capitolo per la mia famiglia e la mia carriera, desidero solo il meglio, e un costante successo, per la mia amata famiglia di Superstore".

Sebbene il portavoce dell'attrice non abbia voluto fornire maggiori spiegazioni, si evince dalle sue stesse parole come a incoraggiarla siano state soprattutto motivazioni personali. Dopo la nascita nel 2018 di Sebastian Piers Williams, all'inizio di quest'anno lei e il marito Ryan Piers Williams hanno annunciato di aspettare il loro secondo figlio. La presidente di Universal Television Pearlena Igbokwe ha detto: "American è una forza della natura che non riversa il suo cuore e la sua anima solo nella recitazione e nella produzione ma anche nelle molte cause e iniziative che sostiene. Nelle ultime cinque stagioni si è guadagnata la nostra gratitudine e il nostro rispetto".

Superstore dopo America Ferrera

Non c'è dubbio che l'uscita di scena di Amy Sosa apra una fase delicata per Superstore, che quest'anno ha perso anche il suo ideatore, Spitzer, sostituito alla guida della serie da Gabe Miller e Jonathan Green. Le co-presidenti della programmazione sceneggiati di NBC Lisa Katz e Tracey Pakosta hanno dichiarato: "I contributi incommensurabili di America a Superstore, sia davanti che dietro la macchina da presa, nonché come ambasciatrice della serie, non possono essere quantificati. Ci sentiamo molto fortunati a poterla considerare una collega e un'amica".