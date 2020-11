Amber Riley di Glee protagonista di Dream, nuova comedy musicale di NBC

News Serie TV

L'attrice, famosa per essere stata Mercedes Jones nella serie musicale di Ryan Murphy, torna a cantare in tv.

Il "sogno" di Amber Riley continua in Dream, una nuova comedy musicale attualmente in sviluppo a NBC. L'attrice, nota soprattutto per aver interpretato l'esplosiva Mercedes Jones in Glee, sarà protagonista e produttrice esecutiva della serie che metterà al centro della storia la musica.

La trama di Dream

Scritta da Lisa Muse Bryant (black-ish), coinvolta anche come showrunner, e prodotta esecutivamente insieme a Neil Meron (The Wiz Live!, Smash), Dream segue Amber Riley nei panni dell'ex mamma teen Dream Morgan la quale, dopo la laurea di suo figlio, rivoluziona la sua vita per continuare a inseguire il suo sogno e provare a diventare una cantante professionista.

La carriera di Amber Riley dopo Glee

Dopo le sei stagioni di Glee, Amber Riley ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi show musicali: il live musical di NBC The Wiz Live! (dove ha conosciuto proprio il produttore Neil Meron), la serie Crazy Ex-Girlfriend e, lo scorso anno, il musical de La Sirenetta andato in onda su ABC. A teatro, invece, è stata tra le protagoniste del revival del musical di successo Dreamgirls, ruolo che le è valso nel 2017 il premio Olivier Award per la migliore attrice in un musical.