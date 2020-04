Amazon Prime Video, le Serie TV in streaming ad aprile 2020

News Serie TV

Questo mese arrivano la novità Tales from the Loop e la nuova, penultima stagione di Bosch.

Nuove indagini e cose dell'altro mondo su Amazon Prime Video. Ad aprile 2020, l'offerta di Serie TV del servizio di video in streaming si arricchisce di due prime visioni molto gustose. La prima coinvolge nuovamente Harry Bosch. Nei 10 episodi della sesta e penultima stagione del seguitissimo crime drama Bosch, il motivato detective della omicidi di Los Angeles creato dallo scrittore Michael Connelly si ritrova al centro di un caso complesso che coinvolge un omicidio, una caotica indagine federale e una catastrofica minaccia per la città che ha giurato di servire e proteggere. Questo quando un fisico medico viene assassinato e il materiale radioattivo potenzialmente mortale che portava con sé scompare. Tra le nuove aggiunte al cast, Carter MacIntyre (Benched) e Terrence Terrell (The First Wives Club) nei panni di due agenti dell'FBI.

Bosch 6 - Trailer:

Assolutamente da non perdere Loop, che abbiamo da poco approfondito in questa nostra anteprima. Basato sui lavori dell'acclamato artista svedese Simon Stålenhag, il visionario drama di fantascienza narra le storie di una cittadina e di tutti coloro che vivono sotto il Loop, una macchina costruita per esplorare i misteri dell'universo, rendendo possibili cose che fino a quel momento erano concepibili solo per la fantascienza. Notevole il cast: Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona), Paul Schneider (Parks and Recreation) e Jonathan Pryce (Il Trono di Spade), quest'ultimo nel ruolo del leader e fondatore del Loop.

Tales from the Loop - Trailer:

PRIME VISIONI

3/4 - Loop, Stagione 1

17/4 - Bosch, Stagione 6 (V.O.)

ANIME

26/4 - Sword Art Online: Alicization, Parte 6 (Episodio settimanale)