Amazon Prime Video, le Serie TV in streaming ad agosto 2020

Tra le novità del mese, la serie ad alta tensione The Head, con Alexander Willaume e Álvaro Morte.

Ad agosto, tenetevi stretta la testa: cose terrificanti accadranno su Amazon Prime Video. The Head è la principale prima visione assoluta che il servizio di video in streaming ha in serbo per gli appassionati di Serie TV. Una storia tra il thriller e l'horror, impreziosita da un cast internazionale, incluso il divo de La casa di carta Álvaro Morte, ambientata in un luogo così meraviglioso eppure inquietante, soprattutto quando resta al buio per mesi. Ci troviamo infatti al Polo Sud, che con l'arrivo dell'inverno si "spegne" per sei mesi. Al centro delle vicende il team della stazione di ricerca Polaris VI, che invece di portare avanti il proprio studio cruciale per la lotta contro il cambiamento climatico si trova ad affrontare un'emergenza incomprensibile: un assassino o forse qualcosa di ancora più spaventoso. A risolvere il mistero, o almeno provarci, sarà Johan Berg (Alexander Willaume, Deep State), a capo del progetto estivo, il quale tornato alla stazione scopre che tutti i membri del team sono morti brutalmente o scomparsi, inclusa la moglie Annika (Laura Bach, Gangs of London). Cos'è successo e chi è il responsabile? Le risposte potrebbero arrivare da Maggie (Katharine O'Donnelly), la giovane dottoressa del team, sopravvissuta ma scossa e confusa. Farà bene Johan a fidarsi di lei? O di sua moglie? O di chiunque altro?

Prima di lasciarvi alla lista completa dei contenuti in uscita nelle prossime settimane, nell'ambito delle serie non-fiction non possiamo non segnalare World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, un'avventura di 10 episodi presentata dal sempre coraggioso Bear Grylls e prodotta dal vincitore di nove Emmy Mark Burnett (Shark Tank, The Voice). Sessantasei squadre provenienti da trenta paesi si sfidano senza sosta per 11 giorni tra gli affascinanti ma impervi paesaggi delle Fiji. Centinaia e centinaia di concorrenti lanciati verso un traguardo distante oltre 600 km, chiamati a una prova fisica e mentale senza precedenti. Insomma, imponente come solo Amazon sa (e può) fare.

Amazon Prime Video: Ecco le Serie TV in streaming ad agosto 2020

PRIME VISIONI

5/8 - The Head, Stagione 1

ALTRE SERIE

1/8 - 24, Stagioni 1-8

1/8 - Misfits, Stagioni 1-5

DOCUMENTARI E INTRATTENIMENTO

1/8 - Top Gear, Stagioni 15-22

14/8 - World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji