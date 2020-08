Amazon Prime Video, le Serie TV in streaming a settembre 2020

News Serie TV

A settembre arrivano le attese nuove stagioni delle serie supereroistiche The Boys e Doom Patrol.

Il momento tanto atteso è arrivato! Dopo il successo fulminante del ciclo inaugurale, a settembre 2020 la serie supereroistica The Boys torna su Amazon Prime Video con gli otto episodi della seconda stagione. Si parte il 4 con le prime tre puntate, poi un nuovo appuntamento ogni venerdì. E non è tutto. Quest'anno il servizio di video in streaming amplia il divertimento con un after-show, Prime Rewind: Inside The Boys, disponibile già da questa settimana, nelle cui puntate i protagonisti e i produttori commentano gli sviluppi della storia e rivelano tante curiosità dal dietro le quinte. Dopo gli eventi esplosivi del ciclo precedente, i Boys sono in fuga e cercano di adattarsi a questa nuova normalità mentre il loro leader sembra introvabile. Butcher, per fortuna, non tarda a fare la sua ricomparsa, mentre tra i loro avversari, Patriota cerca di approfittare del vuoto di potere ai vertici della Vought dopo la morte (pardon, l'assassinio) della Stillwell per assumere il comando. È ostacolato però da un nuovo arrivo nel team, Stormfront, una Super al contrario di lui esperta di media, oggi forse più potenti degli stessi supereroi, e con le proprie mire.

Restando in tema, a settembre tornano su Prime Video anche gli strampalati protagonisti di Doom Patrol. Dopo la sconfitta di Mr. Nobody e la cocente delusione riservata loro dal Capo, ovvero che gran parte degli incidenti/casini con i quali hanno avuto a che fare nelle loro assurde vite erano esperimenti intenzionali orditi da quest'ultimo al fine di trovare una strada verso l'immortalità, in modo da poter proteggere la sua potente giovane figlia, la Doom Patrol si riunisce attorno a questo nuovo membro della famiglia, Dorothy Spinner, i cui poteri sono misteriosi e rappresentano una vera minaccia in grado di portare alla fine del mondo. Non ha i super poteri anche se poco ci manca Buffy Summers, la protagonista della serie di culto Buffy l'ammazzavampiri, disponibile con tutti gli episodi delle sette stagioni prodotte. Un gioiello raro, soprattutto per le nuove generazioni che potrebbero non conoscere la serie, e una delle imperdibili acquisizioni che la piattaforma ha in serbo per le prossime settimane. Si aggiungono Bones, Lost e The Americans. Ecco, nel dettaglio, il calendario completo delle novità in arrivo.

Amazon Prime Video: Ecco le Serie TV in streaming a settembre 2020

PRIME VISIONI

4/9 - The Boys, Stagione 2 (Epiodio settimanale)

28/9 - Doom Patrol, Stagione 2

ALTRE SERIE

1/9 - Buffy l'ammazzavapiri, Stagioni 1-7

1/9 - Call the Midwife, Stagioni 1-5

1/9 - Lost, Stagioni 1-6

1/9 - The Americans, Stagioni 1-6

7/9 - Criminal Minds, Stagione 14

9/9 - Fargo, Stagioni 1-3

12/9 - The Good Fight, Stagione 2

14/9 - Fear the Walking Dead, Stagione 5

15/9 - Bones, Stagioni 1-12

15/9 - Le avventure di Lupin III, Stagione 1

15/9 - Le nuove avventure di Lupin III, Stagioni 1-4

15/9 - Lupin, l'incorreggibile Lupin, Stagione 1

16/9 - I Griffin, Stagione 17

DOCUMENTARI E INTRATTENIMENTO

25/9 - Fernando