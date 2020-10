Amazon Prime Video, le Serie TV in streaming a ottobre 2020

News Serie TV

A ottobre in arrivo sul servizio streaming le novità The Walking Dead: World Beyond, Utopia e Truth Seekers.

Mettetevi comodi: sono tante e tutte interessanti le novità che Amazon Prime Video proporrà a ottobre 2020 agli appassionati di Serie TV. Il mese si apre col botto. In contemporanea con gli Stati Uniti arriva sulla piattaforma streaming The Walking Dead: World Beyond, nuovo spin-off del popolarissimo zombie drama tratto dai fumetti di Robert Kirkman. Concepita come una serie di due stagioni, quindi con una storia che ha un inizio, una parte centrale e una fine chiari, World Beyond segue la prima generazione cresciuta nell'apocalisse zombie, precisamente un gruppo di adolescenti che decide di lasciare la sicurezza del proprio rifugio e confrontarsi coraggiosamente con i pericoli - noti e sconosciuti, viventi e non-morti - del mondo esterno mentre persegue una missione importante. In questa storia di formazione, alcuni di loro diventeranno eroi, altri i cattivi, mentre tutti alla fine saranno cambiati per sempre.

The Walking Dead: World Beyond - Trailer Italiano: The Walking Dead: World Beyond - Il Trailer italiano Ufficiale della Serie Amazon - HD

Non è meno catastrofico lo scenario che l'affermata scrittrice Gillian Flynn (L'amore bugiardo) immagina nel thriller cospirativo Utopia basandosi sull'omonimo format di successo della tv britannica. Qui la storia ruota attorno a un gruppo di appassionati di fumetti i quali condividono un'ossessione per una graphic novel apparentemente di finzione. Scoprono invece che alcuni messaggi nascosti nelle sue pagine di "Utopia" predicono un grave pericolo per l'umanità, motivo per il quale si imbarcano in un'avventura pericolosa per salvare il modo da quello che sembra un terribile complotto. Da non perdere poi Nick Frost e Simon Pegg nella comedy soprannaturale Truth Seekers, che segue una squadra di investigatori paranormali part-time determinata a scoprire e filmare avvistamenti di fantasmi in tutto il Regno Unito. Non solo ciò che credono è reale, terrificante e persino letale, scoprono una cospirazione che potrebbe causare l'Armageddon per l'intera razza umana.

Utopia: Trailer Ufficiale: Utopia: Il Trailer Ufficiale della Serie Amazon - HD

Truth Seekers: Trailer: Truth Seekers: Il Trailer Ufficiale della Serie Amazon - HD

Amazon Prime Video: Ecco le Serie TV in streaming a ottobre 2020

PRIME VISIONI

2/10 - The Walking Dead: World Beyond, Stagione 1 (Episodio settimanale)

23/10 - NOS4A2, Stagione 2

30/10 - Truth Seekers, Stagione 1

30/10 - Utopia, Stagione 1

ALTRE SERIE

1/10 - Law & Order, Stagioni 10-20

5/10 - American Dad!, Stagioni 1-8

5/10 - Grey's Anatomy, Stagione 15

DOCUMENTARI E INTRATTENIMENTO

2/10 - All or Nothing: Tottenham Hotspur, Stagione 1

30/10 - The Challenge: ETA, Stagione 1