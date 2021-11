Amazon Prime Video: Le Serie TV in streaming a Novembre 2021

News Serie TV

Questo mese arrivano l'attesissima serie fantasy La Ruota del Tempo, la comedy italiana Vita da Carlo e la stagione 3 di Hanna.

Una delle serie fantasy più popolari e longeve di tutti i tempi arriva su Amazon Prime Video in uno degli appuntamenti televisivi più attesi di novembre. La Ruota del Tempo, adattamento dei romanzi di Robert Jordan che hanno venduto decine di milioni di copie, è ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla. La storia si concentra su Moiraine (interpretata da Rosamund Pike), membro di un'organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, la quale intraprende un viaggio pericoloso attorno al mondo insieme con cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l'umanità. Sarà impegnata in una dura battaglia per la sopravvivenza anche Hanna, la protagonista dell'omonimo action drama giunto alla terza stagione. La giovane eroina creata dalla Utrax e addestrata per essere un'assassina andrà avanti nel tuo tentativo di distruggere la sinistra organizzazione e liberarsi dalla sua morsa, questa volta con l'aiuto di quella che fino a poco tempo fa era la sua nemesi, Marissa Wiegler. Ma un potente nemico - interpretato dal veterano dello schermo Ray Liotta - sospetterà del suo complotto, frapponendosi tra lei e la libertà.



Hanna 3: Primo Trailer: Hanna 3: Primo Trailer della serie Amazon Prime Video - HD

Da non perdere poi Vita da Carlo, una serie di 10 episodi nella quale Carlo Verdone interpreta se stesso in un'irresistibile vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione. Protagonista di una storia che - come la sua vita - ha il sapore del paradosso, Carlo rivela aspetti inediti della sua personalità con un prorompente humour, regalando momenti esilaranti in una nuova avventura creativa e con un linguaggio moderno per un'icona del cinema che è sceneggiatore, regista e interprete di questa storia tutta italiana fatta anche di sentimenti ed emozioni. Vita da Carlo rivela al pubblico alcuni retroscena della vita di Carlo Verdone con la leggerezza, l'ironia e lo sguardo dissacrante con cui il regista ha conquistato il cuore degli italiani in quarant'anni di carriera. Restando nell'ambito della comedy, a novembre arrivano sul servizio di video in streaming anche molte delle serie animate per un pubblico adulto di Adult Swim, inclusa l'inedita The Venture Bros., le avventure di una famiglia disfunzionale formata da due adolescenti incompetenti e dal loro non-etico ed emotivamente insicuro padre, un super scienziato.



Vita da Carlo: Trailer Ufficiale: Vita da Carlo: Trailer Ufficiale della Serie con Carlo Verdone di Amazon Prime Video - HD

Amazon Prime Video, le Serie TV in streaming a novembre 2021

Serie TV in prima visione

The Venture Bros. , Stagione 1 (1 novembre)

, Stagione 1 (1 novembre) Vita da Carlo (5 novembre)

(5 novembre) La Ruota del Tempo , Stagione 1 (19 novembre)

, Stagione 1 (19 novembre) Hanna, Stagione 3 (24 novembre)

Altre Serie TV

Aqua Teen Hunger Force , Stagione 8 (1 novembre)

, Stagione 8 (1 novembre) Black-ish , stagioni 1-6 (1 novembre)

, stagioni 1-6 (1 novembre) China, IL , Stagione 1 (1 novembre)

, Stagione 1 (1 novembre) Monstershop , Stagione 1 (1 novembre)

, Stagione 1 (1 novembre) Mr. Pickles , Stagione 1 (1 novembre)

, Stagione 1 (1 novembre) Robot Chicken , Stagione 6 (1 novembre)

, Stagione 6 (1 novembre) This Is Us, Stagione 5 (24 novembre)

Anime

Hunter × Hunter, Stagione 1 (30 novembre)

Documentari e Intrattenimento

All or Nothing: Toronto Maple Leafs , Stagione 1 (12 novembre)

, Stagione 1 (12 novembre) Always Jane (12 novembre)

(12 novembre) Pau Gasol: It's About the Journey (12 novembre)

(12 novembre) All or Nothing: Juventus, Stagione 1 (25 novembre)

Per i più piccoli

Pete the Cat , Stagione 2 Parte 2 (5 novembre)

, Stagione 2 Parte 2 (5 novembre) World of Winx, Stagione 1 (17 novembre)

Proseguono