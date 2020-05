Amazon Prime Video, le Serie TV in streaming a maggio 2020

News Serie TV

Tra le novità di questo mese, la comedy sci-fi Upload e la stagione 2 del thriller psicologico Homecoming.

Sta già raccogliendo numerosi apprezzamenti Upload, la nuova Serie TV con la quale Amazon Prime Video ha inaugurato la sua offerta per il mese di maggio 2020. Una comedy di fantascienza nata dalla penna di Greg Daniels, il pluripremiato ideatore di The Office, la serie immagina un futuro in cui alle persone che stanno per lasciare la vita terrena è data la possibilità di essere "caricate" in un aldilà digitale a loro scelta. Nathan, interpretato dalla star di The Tomorrow People Robbie Amell, è una di queste. In fin di vita dopo un incidente stradale, l'uomo decide di accettare la proposta della sua ragazza di continuare la sua vita nella lussuosa Lakeview, in una di queste realtà virtuali. Qui conosce la carismatica Nora, la sua voce-guida. Tra romanticismo, risate e persino una vicenda thriller, la loro amicizia diventa un po' alla volta qualcosa di più forte.

Upload - Trailer Ufficiale: Upload: il Trailer Ufficiale della Serie Amazon - HD

Un altro appuntamento imperdibile è quello con la seconda stagione di Homecoming. Il thriller psicologico torna con un nuovo mistero e una nuova protagonista: Janelle Monáe (Moonlight) è Jackie, una veterana dell'esercito che si risveglia in una barca a remi al largo di un lago senza ricordare chi sia e come sia arrivata in quel posto. Inizia così una ricerca - di risposte ma non solo - che la porta nel cuore della Geist Group, la compagnia che si occupa dell'iniziativa soprannominata Homecoming. Nel frattempo, Stephan James riprende il ruolo di Walter Cruz, il quale sta cercando di costruirsi una nuova vita e di riprendersi dai traumi della guerra e dal progetto, quando si accorge che ne esiste una versione ancora più insidiosa...

Homecoming 2 - Nuovo Trailer: Homecoming 2 : il Nuovo Trailer Ufficiale della Serie Amazon - HD

Amazon Prime Video: Ecco le Serie TV in streaming a maggio 2020

PRIME VISIONI

1/5 - Upload, Stagione 1

22/5 - Homecoming, Stagione 2

ALTRE SERIE

1/5 - Battlestar Galactica, Stagioni 1-4

1/5 - Futurama, Stagioni 1-7

1/5 - Shameless, Stagione 9

1/5 - The Orville, Stagione 1

4/5 - Secrets and Lies, Stagioni 1-2

6/5 - Ugly Betty, Stagioni 1-4

DOCUMENTARI

15/5 - The Last Narc, Stagione 1