Amazon Prime Video, le Serie TV in streaming a luglio 2020

Questo mese arrivano le nuove stagioni di Hanna e Absentia, e la versione doppiata in italiano della miniserie evento Little Fires Everywhere.

Nuova scorpacciata di Serie TV per gli abbonati ad Amazon Prime Video. A luglio 2020 spazio all'azione, immancabile sulla piattaforma di video in streaming, e anche alle storie familiari forti. Continuano con otto nuovi episodi le vicende fuori dal comune di Hanna, l'adolescente cresciuta lontano dalla società e addestrata per diventare un'infallibile assassina. Dopo il tesissimo finale del ciclo precedente, nella stagione 2 il personaggio interpretato da Esmé Creed-Miles mette a rischio la propria libertà per salvare l'amica Clara dal programma Utrax, ora gestito dallo spietato John Carmichael (la nuova aggiunta al cast Dermot Mulroney). Hanna troverà un'inaspettata alleata in quella che è stata la sua nemesi, l'agente della CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos), conoscerà altri ragazzi come lei e inizierà a farsi delle domande sul proprio ruolo nel programma e su quale sia davvero il suo posto nel mondo.

Già disponibile in versione originale sottotitolata, dopo il lockdown che ha tenuto chiusi gli studi di doppiaggio, la miniserie evento Little Fires Everywhere si ripropone con audio in italiano, rendendo più accessibile questa storia potente con protagoniste Reese Witherspoon e Kerry Washington. Il drama segue i destini incrociati di una famiglia perfetta, i Richardson, e di un'enigmatica madre single trasferitasi in città con la figlia adolescente. Al centro delle vicende un'adozione controversa, quella di una bambina i cui genitori adottivi bianchi si ritrovano al centro di una battaglia per la custodia con la madre biologica. Quando Bill Richardson accetta di rappresentare gli amici di famiglia nella battaglia legale, segreti sconcertanti vengono a galla, complicando le vite di tutti. Segnaliamo inoltre il ritorno di Absentia con gli episodi della terza stagione. Stana Katic è Emily Byrne, ancora per poco fuori dall'FBI finché un nuovo caso internazionale esplode vicino a lei, minacciando quella famiglia che sta cercando disperatamente di tenere insieme.

PRIME VISIONI

3/7 - Hanna, Stagione 2

10/7 - Little Fires Everywhere, Miniserie

17/7 - Absentia, Stagione 3 (V.O.)

ALTRE SERIE

1/7 - American Horror Story, Stagioni 4-8

1/7 - Glee, Stagioni 1-6

1/7 - Modern Family, Stagione 10

3/7 - Mad Men, Stagioni 1-7

6/7 - Criminal Minds: Suspect Behavior, Stagione 1

7/7 - X-Files, Stagioni 1-10

13/7 - The Fix, Stagione 1

15/7 - Sons of Anarchy, Stagioni 1-7

ANIME

​17/7 - Sword Art Online: Alicization, Stagione 2B (V.O., Episodio settimanale)

PER I PIÙ PICCOLI

15/7 - Pirata e Capitano, Stagione 1