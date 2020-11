Amazon Prime Video: Le Serie TV in streaming a dicembre 2020

News Serie TV

Tra le novità del mese, il teen drama d'avventura The Wilds e il drama d'ambientazione storica El Cid.

Condottieri leggendari, esploratori dello spazio e naufraghi adolescenti: a dicembre 2020, il mese perfetto per appassionarsi a una Serie TV, l'offerta di Amazon Prime Video non si fa mancare nulla. Si parte con The Wilds, primo teen drama del servizio di video in streaming, incentrato su un gruppo di ragazze le quali scoprono di essere coinvolte in qualcosa di più grande quando il loro aereo precipita nei pressi di un'isola deserta. Da sole nella natura selvaggia, queste adolescenti sono costrette a confrontarsi le une con le altre e con i segreti e i traumi che si sono lasciate alle spalle mentre rincorrono la salvezza. Nella serie spagnola El Cid, la star de La casa di carta Jaime Lorente veste i panni del condottiero e cavaliere medievale Rodrigo 'Ruy' Diaz de Vivar, uno dei personaggi più misteriosi e complessi della storia spagnola. Il drama storico racconta la storia dell'uomo dietro la leggenda e del suo viaggio epico da ragazzino a eroe di guerra.

The Wilds: Primo Trailer: The Wilds: Primo Trailer Italiano della serie Amazon - HD

El Cid - Trailer: El Cid: Trailer Ufficiale della nuova serie Amazon Prime Video - HD

Per gli amanti della fantascienza, a dicembre continuano le avventure dell'equipaggio della Rocinante nella quinta stagione di The Expanse. Mentre gli esseri umani lasciano il sistema solare in massa, in cerca di vaste fortune e nuovi posti in cui vivere oltre l'Anello, su pianeti simili alla Terra, il peso di secoli di sfruttamento della Cintura porta a una inevitabile resa dei conti. Per l'equipaggio e per i leader dei Pianeti Interni e della Cintura il passato e il presente convergono, portando avanti sfide personali che avranno ripercussioni di portata enorme su tutto il sistema solare. I nostalgici degli anni '80 e delle serie animate che hanno segnato un'infanzia non resteranno invece impassibili all'arrivo sulla piattaforma di tutti gli episodi di Occhi di gatto, l'anime incentrato sulla bada di sorelle dedita al furto di opere d'arte. Opere che appartengono al loro amato padre scomparso, che cercano di riunire nella speranza di individuare sufficienti indizi per ritrovarlo.

Amazon Prime Video: Ecco le Serie TV in streaming a dicembre 2020

PRIME VISIONI

11/12 - The Wilds, Stagione 1

16/12 - The Expanse, Stagione 5

18/12 - El Cid, Stagione 1

ALTRE SERIE

7/12 - Scatola nera, Stagione 1

10/12 - Bull, Stagioni 1-3

14/12 - Hawaii Five-0, Stagioni 9-10

ANIME

1/12 - Occhi di gatto, Stagione 1

8/12 - L'attacco dei giganti, Stagione 4

15/12 - Occhi di gatto, Stagione 2

PER I PIÙ PICCOLI

5/12 - Masha e Orso, Stagioni 1-2

INTRATTENIMENTO

18/12 - The Grand Tour, A Massive Hunt