Altered Carbon: La stagione 2 ha finalmente una data!

Netflix annuncia la data di debutto della seconda stagione in un teaser trailer.

Dopo un'attesa prolungatasi oltre due anni, Altered Carbon sta per tornare su Netflix con un nuovo ciclo di episodi. Il servizio di video in streaming ha annunciato con un teaser trailer che la seconda stagione della serie di fantascienza basata sul romanzo di Richard K. Morgan sarà disponibile dal prossimo 27 febbraio.

Ambientata 300 anni nel futuro, Altered Carbon racconta di una società completamente trasformata dalle nuove tecnologie, dove la coscienza è digitalizzata, i corpi umani sono intercambiabili e la morte non è più permanente. Come anticipato nei mesi scorsi, la serie tornerà con un nuovo protagonista. Vedremo infatti Anthony Mackie (Avengers: Infinity War) prendere il posto di Joel Kinnaman come nuova "custodia" di Takeshi Jovacs, il mercenario la cui mente era rimasta "congelata" per secoli prima degli eventi narrati nel ciclo inaugurale.

Renee Elise Goldsberry, Chris Conner e Will Yun Lee (interpreti rispettivamente di Quellcrist Falconer, Poe e dell'originale Takeshi Kovacs) saranno i soli a tornare nella seconda stagione. A loro si aggiungeranno le altre new entries Simone Missick (Luke Cage), Lela Loren (Power), Dina Shihabi (Tom Clancy's Jack Ryan), Torben Liebrecht (Homeland) e James Saito (The Terror).