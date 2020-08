Altered Carbon cancellata a Netflix

News Serie TV

La serie di fantascienza si ferma dopo due stagioni. Ecco perché.

La pila corticale di Takeshi Kovacs è stata riposta in un cassetto polveroso, e lì rimarrà fino alla fine dei tempi. Altered Carbon, la serie di fantascienza di cui l'ex guerriero era il protagonista, prima con il volto di Joel Kinnaman e poi di Anthony Mackie, è stata cancellata da Netflix e non tornerà con una terza stagione.

Secondo Deadline, contrariamente alle altre cancellazioni annunciate dal servizio di video in streaming negli ultimi giorni, lo stop ad Altered Carbon non è da ricondurre alla paralisi del settore provocata dalla pandemia di Covid-19 e dalle relative complicazioni ma agli alti costi di produzione - dovuti soprattutto ai molti effetti speciali - non più sostenibili. Sostanzialmente, qualcosa di simile a quello che era accaduto nel 2017 con Sense8, sebbene in quell'occasione la mobilitazione dei fan riuscì a convincere Netflix a produrre un finale per la serie.

La cancellazione di Altered Carbon, che segue di pochissimo quelle di The Society e I Am Not Okay With This e si aggiunge a quelle di AJ and the Queen, Daybreak, Messiah, October Faction, Soundtrack, Spinning Out, Turn Up Charlie e V Wars, è stata commentata dall'attore Will Yun Lee (interprete di una passata versione di Kovacs), che su Twitter ha scritto: "Che bell'avventura è stata Altered Carbon!! Grazie a tutti i fan che hanno seguito entrambe le stagioni. Takeshi Kovacs è uno dei personaggi che abbia avuto l'opportunità di interpretare che preferisco!".