Altered Carbon 2: Il primo teaser trailer rivela il nuovo Kovacs

La seconda stagione della serie tv è attesa su Netflix per il 27 febbraio.

Dopo l'annuncio della data di debutto, la seconda stagione della serie di fantascienza Altered Carbon comincia a svelarsi in attesa del 27 febbraio. Netflix ne ha diffuso il primo teaser trailer, nel quale il nuovo protagonista Anthony Mackie (Avengers: Infinity War), che ha preso il posto di Joel Kinnaman, si mostra per la prima volta come nuova "custodia" del mercenario Takeshi Jovacs, la cui coscienza - come sappiamo - continua a esistere da un corpo all'altro.

Quello di Mackie non sarà l'unico volto nuovo nella stagione 2. Come annunciato precedentemente, Lela Loren (Power) interpreterà Danica Harlan, affascinante e ambiziosa governatrice del Mondo di Harlan, mentre Simone Missick (Luke Cage) sarà Trepp, un'esperta cacciatrice di taglie nota per l'abilità con la quale riesce a rintracciare chiunque nei mondi, naturalmente al giusto prezzo. Incontreremo inoltre James Saito (The Terror) nei panni di Tanaseda Hideki, un boss del crimine organizzato vecchio di secoli che ha un grande influenza sul Mondo di Harlan, e Dina Shihabi (Tom Clancy's Jack Ryan) in quelli di DIG 301, un'intelligenza artificiale progettata per aiutare gli archeologi.

Ovviamente ritroveremo anche qualche volto familiare. A tornare dal ciclo inaugurale saranno Renee Elise Goldsberry, Chris Conner e Will Yun Lee, interpreti rispettivamente di Quellcrist Falconer, Poe e dell'originale Takeshi Kovacs.