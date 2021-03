Ally McBeal: In sviluppo un revival (con Calista Flockhart di nuovo nel cast?)

News Serie TV

20th Television starebbe pensando a una miniserie sequel del dramedy creato da David E. Kelley: la protagonista potrebbe tornare.

Ally McBeal potrebbe presto tornare in tv. TVLine fa sapere che un revival della serie cult sarebbe nelle primissime fasi di sviluppo a 20th Television, parte dei Disney Television Studios. L'interprete di Ally Calista Flockhart sarebbe stata contattata per tornare nei panni dell'iconica avvocatessa pasticciona che ha interpretato per cinque stagioni ma, per il momento, non sarebbero in corso contrattazioni ufficiali.

Ally McBeal: Un fenomeno pop

Ally McBeal è andata in onda per cinque stagioni su FOX, dal 1997 al 2002 diventando immediatamente un fenomeno della cultura pop. Creata da David E. Kelley, la serie ruotava attorno all'avvocatessa Ally (Flockart) che lavorava in uno studio legale di Boston insieme al suo ex amante e alla moglie di lui e, intanto, cercava di cavarsela tra imprevisti lavorativi e drammi sentimentali. La serie, con uno stile dinamico e innovativo, ha esplorato in maniera comica e a tratti grottesca il mondo delle relazioni sentimentali e sessuali sul posto di lavoro (chi potrebbe farlo, oggi, nell'era del post #MeToo?). Molto apprezzata dalla critica, AllyMcBeal ha vinto due Golden Globe per la migliore serie musical o comedy nel 1997 e 1998 e l'Emmy come miglior comedy nel 1999.

Il cast: Chi sarà coinvolto e quali attori torneranno?

Sempre secondo TVLine, il creatore David E. Kelley potrebbe essere coinvolto in questo nuovo progetto, una miniserie, come produttore esecutivo ma non come autore. La showrunner potrebbe essere una donna, come Kelley stesso aveva auspicato in una precedente occasione. "Sono aperto all'idea di un revival di Ally McBeal ma non dovrei farlo io. Dovrebbe farlo una donna e dovrebbe essere qualcosa di nuovo e diverso", aveva dichiarato l'ex showrunner a The Hollywood Reporter nel 2018. Oltre a Flockart, nella serie recitavano Courtney Thorne-Smith, Greg Germann, Lisa Nicole Carson, Jane Krakowski, Peter MacNicol e Gil Bellows. Portia de Rossi e Lucy Liu si erano unite al cast a partire dalla seconda stagione mentre nella quarta stagione Robert Downey Jr. interpretava un grande interesse amoroso di Ally. Al momento nulla sappiamo sull'eventuale coinvolgimento di altri membri del cast originale nel nuovo progetto.

Ally McBeal: Dove vedremo il potenziale revival?

Nessuna rete o servizio di video in streaming sarebbe attualmente collegata al progetto ma, essendo 20th Television lo studio di produzione, è probabile che la potenziale nuova serie arrivi in streaming su Hulu (in Italia nella sezione Star di Disney+). Se volete riguardare tutte le stagioni, però, in Italia al momento sono disponibili in streaming su TIMvision.