All of Us Are Dead: il primo trailer un'altra serie horror sudcoreana prossimamente su Netflix

News Serie TV

Dopo il successo di Squid Game e Hellbound, un'altra serie horror sudcoreana, stavolta di zombi, All of Us Are Dead, si rivela con un trailer. Prossimamente su Netflix.

Più che di un trailer, si tratta del teaser per annunciare la data di streaming (il 28 gennaio in Asia, non sappiamo quando ma sicuramente arriverà anche in Occidente) della nuova serie horror sudcoreana All of Us Are Dead, ovvero Siamo tutti morti. Nonostante la brevità del video, già si vedono "belle" cose. Dopo il grande successo di pubblico e critica di Squid Game e Hellbound, stavolta sono gli zombi, amatissimi in Oriente, a riconquistare la scena.

La storia segue un gruppo di studenti che cerca di sopravvivere dopo che la scuola che frequentano viene infestata da zombi affamati di carne umana. Ma il virus si diffonde presto in tutto il Paese. Come Hellbound, anche All of Us Are Dead è tratto da un webcomic, un genere molto popolare in Oriente, "Now at Our School" di Joo Dong-Geun. Il fumetto è stato pubblicato sul web tra il 2009 e 2011 in nove capitoli, per cui ci si aspetta che la serie in live action espanderà la storia. La prima stagione comprende in effetti 12 episodi.

All of Us Are Dead e gli zombi, grande passione orientale

Come dicevamo, non è la prima produzione del paese con protagonisti gli zombi: nel 2019 sempre su Netflix è apparsa l'apprezzatissima serie storica (ambientata nel XVI secolo) Kingdom, mentre nel 2020 è stata la volta del film #Alive. Quello che colpisce soprattutto in questi prodotti è la qualità dell'azione e delle scene di massa: come siano state potute girare in tempi di pandemia resta un mistero, ma la curiosità di vedere All of Us Are Dead è davvero tanta e sappiamo che Netflix non deluderà gli appassionati di horror di tutto il mondo.