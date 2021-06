All American: Su Infinity+ il teen drama sportivo che ha conquistato il giovane pubblico americano

News Serie TV

L'adolescenza, il football e i difficili contesti familiari. Su Infinity+ è disponibile la serie di successo ispirata dalle esperienze di vita dell'ex giocatore Spencer Paysinger.

Nel grande e affollato cerchio dei teen drama, genere che ha cresciuto un po' tutte le nuove generazioni negli ultimi trent'anni, quelli a tema sportivo occupano un posto speciale nel cuore di molti ragazzi di oggi e di ieri. È impossibile non aver amato serie come One Tree Hill e Friday Night Lights solo per ricordarne alcune, le più famose. Appassionarsi alle storie di adolescenti o giovani adulti che oltre alle sfide e alle tribolazioni tipiche della loro età affrontano la competizione sul campo e le dinamiche di squadra, di fatto una dose aggiuntiva di legami e conflitti, è meglio di una semplice storia di ormoni in subbuglio. Ora a portarne lo stendardo è All American, una serie di quella stessa realtà che ha donato al mondo le migliori serie teen di sempre (Dawson's Creek, Everwood, Una mamma per amica, Gossip Girl, la stessa One Tree Hill e molte altre) la quale è riuscita a stregare talmente tanto il giovane pubblico americano che ora sta per allargare il proprio universo con uno spin-off. Ma andiamo con ordine. Nel caso in cui non la conosceste, ed è probabile sia così, All American è disponibile in Italia su Infinity+, la piattaforma di video in streaming di Mediaset, con tutti gli episodi delle prime due stagioni. Ecco perché ve ne innamorerete.

All American: Come si diventa un campione, nel football e nella vita

Uno dei motivi per cui All American piace così tanto è perché si tratta di una serie straordinariamente realistica. Del resto trae ispirazione da una storia vera, le esperienze di vita di Spencer Paysinger, ex giocatore dei New York Giants, con i quali nel 2012 ha vinto il 46° Super Bowl. Inoltre, vanta un cast quasi interamente afroamericano, e potete capire da soli cosa questo voglia dire in termini di narrazione nell'America di oggi. La storia ha inizio quando Spencer James (interpretato da Daniel Ezra), un astro nascente del football cresciuto nei quartieri a sud di Los Angeles, viene reclutato per giocare nella squadra della prestigiosa Beverly Hills High. Un enorme cambiamento per un ragazzo che fino a un istante prima studiava alla Crenshaw High, un istituto dove il disagio e la violenza sono all'ordine del giorno. E un cambiamento anche per la sua famiglia e il suo gruppo di amici, che diversamente da lui non hanno avuto la possibilità e la forza di emergere e salvarsi da un contesto così difficile. Spencer non può non cogliere questa enorme opportunità, e per com'è fatto finisce con l'assumersi molte più responsabilità di quante chiunque alla sua età sarebbe in grado di sopportarne: salvare la sua comunità, essere il leader della squadra, prendersi cura della sua famiglia e dei suoi amici.

La pressione è tanta, ma lui è determinato e ha talento da vendere. Tuttavia, il suo arrivo crea forti contrasti. Le famiglie di Beverly Hills sono molto diverse dalla sua e, inoltre, c'è chi inizia a vederlo come una minaccia dentro e fuori dal campo. E quando scriviamo "fuori dal campo" significa che non passa molto prima che Spencer cominci a interessarsi alla ragazza "sbagliata" o che qualcuna di loro cominci a interessarsi a lui. Mentre il protagonista cerca di capire come convivere e socializzare con questi ragazzi cresciuti nella ricchezza senza perdere di vista la sua identità e le sue origini, incanalare la rabbia nel gioco invece che nella vita di tutti i giorni non è sempre facile. E questo non vale solo per lui. Spencer è stato abbandonato dal padre e c'è un segreto che lega sua madre al suo nuovo allenatore e mentore, Billy Baker (Taye Diggs, Private Practice), il quale si rivede molto in lui, ma anche le vite apparentemente perfette dei suoi compagni non lo sono affatto. Asher (Cody Christian, Teen Wolf), ad esempio, sta mentendo a tutti sulle reali condizioni della sua famiglia lacerata.

Il successo di All American

Una delle serie più viste di The CW, nominata come miglior drama ai Black Reel Awards for Television, All American ha la strada spianata negli Stati Uniti, dove è stata rinnovata per una quarta stagione. Inoltre, nelle scorse settimane la rete ha ordinato All American: Homecoming, uno spin-off che segue la giovane promessa del tennis Simone (Geffri Maya), un personaggio che fa il suo debutto nella seconda stagione della serie principale ora disponibile su Infinity+, e su un talentoso giocatore di football di Chicago mentre si contendono l'alta posta in gioco degli sport universitari, il tutto navigando tra gli alti, i bassi e la sensualità dell'inizio dell’età adulta in un prestigioso college frequentato tradizionalmente da ragazzi di colore.