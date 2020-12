Alien: Una Serie TV basata sul capolavoro sci-fi in sviluppo a FX con Noah Hawley al timone

News Serie TV

Al progetto collaborerà anche il regista del film originale Ridley Scott.

Durante l'evento per gli investitori di Disney+, FX ha annunciato anche una nuova serie tv ambientata nel mondo di Alien, la celebre saga horror sci-fi creata da Ridley Scott nel 1979. Ha dato la notizia il presidente della rete John Landgraf parlando della "prima serie televisiva basata su uno dei più grandi classici fata-horror mai realizzati".

Alien: I primi dettagli della serie tv con Noah Hawley e Ridley Scott a bordo

L'ideatore di Fargo Noah Hawley sarà il creatore e produttore esecutivo della serie ma la rete è in trattativa anche con lo stesso Ridley Scott, che ha diretto lo storico primo film e il prequel Covenant del 2017, per coinvolgerlo come produttore esecutivo. Per Scott non si tratterebbe della prima esperienza in una serie tv, visto che ha recentemente diretto due degli episodi della sua serie di fantascienza Raised By Wolves di HBO Max. Secondo quanto riferito da Landgraf, la serie tv di Alien sarà la prima storia del franchise ambientata sulla Terra (escludendo Alien vs. Predator), sarà ambientata in un futuro non troppo lontano e "fonderà l'horror indimenticabile del primo film con l'azione del secondo" diretto da James Cameron nel 1986.