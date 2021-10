Alex Rider torna in azione nel primo trailer della stagione 2

News Serie TV

In Italia, lo spy thriller tratto dai romanzi di Anthony Horowitz è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

IMDb TV ha diffuso le prime sequenze della seconda stagione di Alex Rider, spy thriller basato sui romanzi di Anthony Horowitz incentrati sull'omonima spia adolescente. In Italia disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, oltreoceano la serie tornerà il 3 dicembre con un ciclo di episodi che riprende la storia di Eagle Strike, quarto romanzo della serie di Horowitz. Il trailer qui di seguito ne offre un'anteprima.

Alex Rider: La trama della stagione 2

Questi nuovi episodi vedono Alex (interpretato da Otto Farrant) ancora sconvolto dagli eventi traumatici a Point Blanc. Ma quando il padre della sua nuova amica Sabrina (Charithra Chandran), il giornalista Ed Pleasance, viene attaccato da Yassen Gregorovich, l'uomo che potrebbe aver ucciso suo zio, a malincuore, Alex si ritrova nuovamente catapultato nel mondo dello spionaggio internazionale.

Emancipato dai suoi ex alleati all'interno della divisione dell'MI6 conosciuta come Il Dipartimento, Alex scopre un legame tra Ed, un pericoloso hacker noto come Smoking Mirror e il magnate delle tecnologie Damian Cray (Toby Stephens, Lost in Space). Con l'aiuto della sua tutrice, Jack (Ronkẹ Adékoluẹjo), e del suo fidato amico Tom (Brenock O'Connor), il ragazzo deve sventare un sinistro complotto politico con ripercussioni a livello mondiale, la cui risposta potrebbe essere racchiusa nell'ultima trovata di Cray, il videogioco di successo "Feathered Serpent".