Alex Cross sfidato da un serial killer nel trailer ufficiale della serie di Prime Video

La serie poliziesca con Aldis Hodge debutterà in streaming il prossimo 14 novembre.

Il trailer ufficiale di Cross, la serie di Prime Video basata sui popolari romanzi scritti da James Patterson e incentrata sul detective e psicologo forense Alex Cross, mette in chiaro che il protagonista dovrà vedersela con un serial killer che ha intenzione di metterlo alla prova e sfidarlo. Guardatelo qui sotto in attesa dell'uscita della prima stagione di otto episodi il prossimo 14 novembre (il crime drama, lo ricordiamo, è già rinnovato per una seconda stagione).



Cross: La trama della serie tv

Curata dallo stesso Ben Watkins di Duro a morire, Cross segue la star di Leverage e City on a Hill Aldis Hodge nei panni dell'omonimo detective straordinariamente capace di scavare nella psiche degli assassini e delle loro vittime, al fine di identificare - e quindi catturare - i colpevoli. Brillante ma imperfetto e pieno di contraddizioni, Alex Cross è anche un padre di famiglia affettuoso, ma un lutto che ha dovuto sopportare lo rende anche vulnerabile.

Al momento non si sa chi sarà l'antagonista principale della prima stagione di Cross o se sarà direttamente correlato a una nota controparte letteraria dei romanzi, ma nei libri non mancano dei famosi "cattivi" con cui il protagonista ha a che fare. Nel trailer vediamo almeno un assassino, o forse più di uno. Una voce dice: "Non sono un mostro. Non uccido per divertimento. Farai parte di un capolavoro. E quando avrò finito, il mondo conoscerà la verità". Vediamo anche qualcuno che indossa una maschera piuttosto minacciosa e alcune vittime sfregiate da chi vuole far apparire la loro morte come un suicidio o un overdose.

Il cast

Nella serie recitano anche Ryan Eggold (New Amsterdam), Isaiah Mustafa (Shadowhunters), Alona Tal (SEAL Team), Johnny Ray Gill (Underground), Juanita Jennings (Star), Samantha Walkes (I misteri di Murdoch), Jennifer Wigmore (Designated Survivor), Eloise Mumford (Chicago Fire) e i giovanissimi Melody Hurd (Loro) e Caleb Elijah. A loro si aggiungeranno per la seconda stagione Jeanine Mason (Roswell, New Mexico), Matthew Lillard (Good Girls) e Wes Chatham (Ahsoka).