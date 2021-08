Al nuovo gusto di ciliegia: il trailer ufficiale della miniserie horror in arrivo su Netflix

News Serie TV

Tratta da un romanzo di Todd Grimson, e interpretata da con Rosa Salazar, Catherine Keener, Eric Lange, Jeff Ward e Manny Jacinto, Al nuovo gusto di ciliegia debutta in streaming su Netflix il 13 agosto. C'entra la vendetta, ma non solo, con atmosfere che vogliono ricordare quelle di Lynch e Refn.

Una ragazza che arriva a Los Angeles nei primi anni Novanta, col sogno di entrare a far parte del mondo del cinema (regista però, non attrice). Poi il tradimento da parte della persona cui si era affifata, e la voglia di vendicarsi, e un mondo popolato di droghe psichedeliche, poteri occulti e sovrannaturali zombie, tatuatori misteriosi, spietati sicari. E gattini.

Trama e prime immagini di Al nuovo gusto di ciliegia sembrano chiaramente ispirate a quelle di certe opere di David Lynch da un lato, e ad altre più recenti di Nicolas Winding Refn dall'altro: e sappiamo tutti benissimo quanto può essere rischioso fare gli aspiranti Lynch o Refn.

Ma a questa miniserie targata Netflix che debutterà in streaming sulla piattaforma il 13 agosto, composta di otto puntate da un'ora circa disponibili anche via Sky Q e NOW, qualcuno potrà anche voler accordare il beneficio del dubbio.

Tratta da un romanzo dello scrittore statunitense Todd Grimson pubblicato nel 1996, che declinava anche in chiave umoristica una storia horror e grottesca, Al nuovo gusto di ciliegia vede nei panni della protagonista di nome Lisa N. Nova la Rosa Salazar di Alita - Angelo della battaglia, al cui fianco troviamo anche Catherine Keener, Eric Lange, Jeff Ward e Manny Jacinto.

Showrunner e produttori della miniserie sono Nick Antosca e Lenore Zion, il primo già autore della serie tv Channel Zero, basata sulle più popolari creepypasta dell'internet, la seconda sceneggiatrice di serie come Ray Donovan, la stessa Channel Zero e Billions.

Questo è il trailer italiano ufficiale di Al nuovo gusto di ciliegia: