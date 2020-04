After Life: Ricky Gervais è tornato, nel trailer della stagione 2

News Serie TV

I nuovi episodi della dark comedy in streaming su Netflix dal 24 aprile.

Di rado la vita è risate e spensieratezza, lo sa bene anche l'irriverentissimo comico inglese Ricky Gervais, che nella serie After Life interpreta un uomo di mezz'età in cerca della motivazione per andare avanti dopo la morte della sua amata. Disponibile su Netflix con la seconda stagione dal 24 aprile, nell'attesa, la dark comedy si mostra nel trailer ufficiale.

Una piccola gemma nell'offerta del servizio di video in streaming, in questi nuovi episodi After Life segue i tentativi di Tony di diventare un amico migliore per le persone che lo circondano mentre affronta ancora il dolore per la sua perdita. Anche queste ultime non se la passano benissimo e, come se tutto ciò non bastasse, su tutti loro incombe la minaccia della chiusura del giornale.

Al cast della seconda stagione si aggiungono Peter Egan (Downton Abbey), Ethan Lawrence (Bad Education) e Bill Ward (Coronation Street). "Sono rimasto stupito della reazione alla prima stagione", ha dichiarato nel frattempo Gervais. "Non ho mai provato nulla di simile! È stato davvero commovente vedere come la serie abbia coinvolto così tanti spettatori a livello emotivo. Non vedo l'ora che tutti vedono la seconda, nella quale la speranza è tutto".