After Life di Ricky Gervais rinnovata per una terza stagione da Netflix

L'annuncio arriva a meno di due settimane dal debutto del secondo ciclo di episodi.

Pare proprio che Ricky Gervais farà di Netflix la sua seconda casa. La sua After Life è stata rinnovata per una terza stagione dal servizio di video in streaming. Ma non solo: il comico, sceneggiatore e attore inglese ha firmato con la società di Reed Hastings un accordo pluriennale che gli permetterà di creare altre serie e stand-up comedy che vedremo sulla piattaforma.

L'annuncio del rinnovo di After Life

After Life è incentrata su Tony (Gervais), un giornalista di mezza età la cui vita viene sconvolta dalla morte della moglie per cancro. Dopo aver pensato al suicidio, Tony decide invece di vivere per punire il mondo facendo solo ciò che vuole e non avendo peli sulla lingua. Alla fine, scopre che la vita è molto complicata per tutti e che sono i piccoli gesti quotidiani a salvarlo da se stesso e a lenire le ferite. La seconda stagione è sbarcata su Netflix lo scorso 24 aprile ricevendo subito ottimi giudizi da parte della critica e del pubblico che, soprattuto nel Regno Unito, le ha fatto raggiungere la prima posizione della Top Ten di Netflix immediatamente. La notizia del rinnovo della black comedy per una terza stagione l'ha data lo stesso Gervais via Twitter. "Poiché molti di voi hanno visto After Life 2 così velocemente facendola piazzare al numero uno, le persone gentili di Netflix hanno pensato che dovrei muovere il cu*o e fare un'altra stagione. È tutta colpa vostra", ha twittato l'attore.

Because so many of you watched #AfterLife2 so quickly and made it Number 1 again, the nice people at @Netflix have suggested that I get off my fat arse and do another season. This is all your fault. pic.twitter.com/NDD2gGnFXx — Ricky Gervais (@rickygervais) May 6, 2020

L'accordo tra Netflix e Ricky Gervais

"Stavo pianificando di ritirarmi presto e di vagare per casa ubriaco fino alla morte, ma mi sono un po' stancato di farlo durante questo lockdown e inoltre Netflix mi ha fatto un'offerta che non ho potuto rifiutare", ha fatto sapere Gervais - in pieno stile Tony - in un comunicato. After Life a parte, l'irriverente creatore di The Office ed ex presentatore dei Golden Globe è presente su Netflix con il film Special Correspondents, lo speciale stand-up comedy Ricky Gervais: Humanity e, in qualità di narratore, nel film per famiglie La famiglia Willoughby. Gervais ha anche ripreso il suo ruolo iconico di David Brent in David Brent: Life on the Road che è stato acquisito dalla piattaforma. Il recente accordo, tuttavia, gli permetterà di consolidare il sodalizio con il servizio entrando nell'olimpo degli autori più talentuosi (tra cui Shonda Rhimes, Ryan Murphy, i creatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss e Bill Prady, solo per fare qualche nome) legati alla società di video in streaming da contratti milionari.