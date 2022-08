Addio a Nichelle Nichols: La Uhura di Star Trek è morta a 89 anni

News Serie TV

L'attrice ricordata dagli ex colleghi William Shatner e George Takei.

Una notizia triste per i tantissimi fan di Star Trek: Nichelle Nichols, interprete dell'ufficiale addetta alle comunicazioni Nyota Uhura nella serie classica del 1966 e nei primi sei film di Star Trek, è morta sabato notte all'età di 89 anni.

Nichelle Nichols in Star Trek

Una pioniera per gli attori di colore nella fantascienza, Nichols aveva condiviso il set con le altre leggende dello schermo William Shatner (James T. Kirk) e Leonard Nimoy (Spock), quest'ultimo scomparso nel 2015 a 83 anni. Nei panni di Uhura, aiutò il capitano Kirk e l'equipaggio dell'Enterprise a entrare in contatto con forme di vita aliene. Pensò di lasciare il ruolo dopo la prima stagione di Star Trek, ma Martin Luther King Jr. la incoraggiò a restare, definendola un modello per i bambini di colore. Tra questi c'era anche Whoopi Goldberg, la quale ricorda di aver detto a quell'epoca ai genitori: "Ho appena visto una donna di colore in tv, e non è una cameriera!", finendo anni dopo nei panni di Guinan in Star Trek: The Next Generation. Inoltre, Nichols aveva condiviso con Shatner il primo bacio tra una persona bianca e una di colore in televisione.

Dopo Nichols, altre attrici hanno interpretato Uhura sul piccolo e grande schermo, ultima delle quali Celia Rose Gooding nella recentissima Star Trek: Strange New Worlds, ambientata cronologicamente prima di Star Trek. In tv era stata anche il volto di Nana Dawson in Heroes e la voce di se stessa nella serie animata Futurama.

Il ricordo degli ex colleghi

In un messaggio condiviso su Twitter, William Shatner ha scritto: "Sono sinceramente dispiaciuto per la scomparsa di Nichelle. Era una donna bellissima e ha interpretato un personaggio ammirevole che ha fatto molto per ridefinire le questioni sociali sia qui negli Stati Uniti che in tutto il mondo. Mi mancherà senz'altro. Mando il mio affetto e le mie condoglianze alla sua famiglia.

George Takei, interprete in Star Trek di Sulu, ha scritto: "Avrei tanto da dire sulla pioniera e incomparabile Nichelle Nichols, che ha condiviso il ponte con noi nei panni della tenente Uhura della USS Enterprise, e che è morta oggi all'età di 89 anni. Per ora, ho il cuore pesante e i miei occhi brillano come le stelle tra le quali ora riposi, mia carissima amica".

Per Kate Mulgrew, interprete del capitano Janeway nello spin-off Star Trek: Voyager, "Nichelle Nichols è stata la prima. È stata una pioniera che ha affrontato un cammino molto impegnativo con grinta, grazia e uno splendido ardore che probabilmente non vedremo più. Possa riposare in pace".