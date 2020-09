Addio a Kevin Dobson, star de Il tenente Kojak e California

News Serie TV

L'attore 77enne aveva recitato anche in Beautiful e House of Lies.

L'attore 77enne Kevin Dobson, famoso per i suoi trascorsi nelle serie di culto Il tenente Kojak e California (Knots Landing nella versione originale), è morto domenica a causa di un infarto. Lo riporta la United Veterans Council della Contea di San Joaquin, un'organizzazione no-profit della quale Dobson era stato in passato il presidente.

Interprete dal 1973 al 1978 del detective Bobby Crocker nel popolare crime drama di CBS, Dobson si era fatto apprezzare anche per le sue diverse performance come attore di soap opera. Non solo California, nella quale interpretò Mack dal 1982 al 1993, vincendo per questo ruolo cinque volte il Soap Opera Digest Award come miglior attore protagonista, ma anche in Beautiful e Il tempo della nostra vita, rispettivamente come il giudice Devin Owens e Mickey Horton. Nell'ultimo decennio era tornato a farsi vedere in tv con ruoli da guest star, in CSI, Hawaii Five-0 e Anger Management, e in misura maggiore nella comedy di Showtime House of Lies, in questo caso nel ruolo del Sig. Pinkus, il proprietario dell'Emerald casinò di Las Vegas.

Prima di affermarsi come attore, Dobson aveva servito per sette anni nell'Esercito ed era stato direttore d'orchestra per la Long Island Rail Road. Dopo due audizioni inconcludenti, fu proprio la sua esperienza miliare a incoraggiare i direttori dei casting di Kojak a dargli una chance. Lascia la moglie Susan e i loro figli Mariah, Patrick e Sean.