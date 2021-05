ABC rinnova The Rookie, The Goldbergs e altre 3 serie tv

News Serie TV

Torneranno con un nuovo ciclo di episodi anche A Million Little Things e The Conners.

Nathan Fillon non poserà il distintivo molto presto. The Rookie, il poliziesco di cui l'amata ex star di Castle e Firefly è la protagonista da tre stagioni, è una delle serie tv rinnovate da ABC nelle scorse ore. L'attore vestirà per il quarto anno i panni dell'agente John Nolan. Una pacca sulla spalla che potrebbe essere la diretta conseguenza dell'incoraggiante risalita delle medie d'ascolto registrata nell'ultimo mese e mezzo (probabilmente grazie anche al traino di American Idol), dopo una stagione decisamente sottotono.

Senza particolari sorprese, visto che continua a essere una delle sue comedy più seguite, ABC ha rinnovato anche The Goldbergs, per una nona stagione. Una buona notizia per il cast e i fan, nelle ultime settimane appesantiti dalla scomparsa di George Segal. Scontato pure il rinnovo di The Conners per una quarta stagione, sebbene lo spin-off sequel del revival di Pappa e ciccia abbia perso per strada gran parte del suo pubblico da quel memorabile esordio nel 2018. Allora sulla rete si sintonizzarono oltre 18 milioni di spettatori, mentre quest'anno The Conners si è fermata a una media di 3,6 milioni.

Meno certi erano invece i rinnovi del drama A Million Little Things e della comedy Home Economics, che torneranno rispettivamente con una quarta e una seconda stagione. La prima è sempre stata una serie in bilico, ma l'ulteriore calo del 30% delle medie d'ascolto aveva fatto temere davvero il peggio quest'anno. Tra tutte le comedy in onda su ABC, Home Economics era invece solo di poco avanti alle cancellate Call Your Mother e Mixed-ish. Per la rete questi rinnovi si aggiungono a quelli annunciati precedentemente di Big Sky, Black-ish, Grey's Anatomy, Station 19 e The Good Doctor.