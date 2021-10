A Very British Scandal: Claire Foy e Paul Bettany nelle prime foto della stagione 2

News Serie TV

I due attori interpreteranno il Duca e la Duchessa di Argyll, protagonisti di uno dei divorzi più chiacchierati del ventesimo secolo.

BBC One e Amazon Studios hanno rilasciato le prime foto di A Very British Scandal, la seconda stagione dell'apprezzata serie antologica A Very English Scandal, che potrà contare su una nuova avvincente storia e due protagonisti d'eccezione, Claire Foy e Paul Bettany. I due attori - apprezzati rispettivamente soprattutto in The Crown e WandaVision - interpreteranno Ian e Margaret Campbell, il Duca e la Duchessa di Argyll famosi per essere stati protagonisti di uno dei più noti, straordinari e brutali divorzi che abbia mai conosciuto il Regno Unito.

A Very British Scandal: La trama della stagione 2

Scritta nuovamente da Sarah Phelps e attesa in Gran Bretagna nel 2022 su BBC One (in Italia non sappiamo ancora dove arriverà), la seconda stagione della serie racconterà la storia della carismatica, bella ed elegante Margaret (Foy), la Duchessa di Argyll, che ha dominato le pagine dei tabloid con il suo turbolento divorzio costellato di accuse di falsificazione, furto, violenza, droga, registrazioni segrete, corruzione e foto esplicite, il tutto nel bagliore incandescente dei media degli anni '60. I tre episodi della stagione serviranno anche per esplorare il clima sociale e politico della Gran Bretagna del dopoguerra, esaminando gli atteggiamenti nei confronti delle donne e chiedendosi se la misoginia istituzionale fosse diffusa all'epoca. "Mentre i suoi contemporanei, la stampa e la magistratura hanno cercato di diffamarla, Margaret ha tenuto la testa alta con coraggio rifiutandosi di restare in silenzio mentre veniva tradita dai suoi amici e pubblicamente svergognata da una società che si godeva il suo crollo", si legge nella sinossi ufficiale.

Il resto del cast

Oltre ai protagonisti, recita nella serie anche Julia Davis (la vedete insieme a Claire Foy in una delle foto in alto) nel ruolo di Maureen, marchesa di Dufferin e Ava. Completano il cast Amanda Drew, Richard McCabe, Phoebe Nicholls, Camilla Rutherford, Timothy Renouf, Sophia Myles, Sophie Ward, Tim Steed e Katherine Manners e i precedentemente annunciati Richard Goulding, Jonathan Aris, Oliver Chris, Nicholas Rowe e Miles Jupp.