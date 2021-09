A.P. Bio: Su Infinity+ si torna a scuola con la terza stagione della comedy con Glenn Howerton

News Serie TV

Sul servizio di video in streaming di Mediaset è disponibile il cofanetto completo della stagione 3 della serie creata dal re delle comedy Lorne Michaels insieme a Seth Meyers e Mike O'Brien.

È iniziato l'anno scolastico e quale serie tv può tenerci compagnia meglio di A.P. Bio? La terza stagione della comedy con Glenn Howerton (C'è sempre il sole a Philadelphia) e Patton Oswalt (Agents of S.H.I.E.L.D.) creata dal trio delle meraviglie composto da Lorne Michaels, Seth Meyers e Mike O'Brien è disponibile per intero su Infinity+. Come accade prima di ogni corso che si rispetti, facciamo un ripasso delle lezioni (cioè... le puntate) precedenti e vediamo cosa ci aspetta in questa nuova stagione che il co-creatore Mike O'Brien ha definito senza indugi "la più divertente di tutte".

La trama di A.P. Bio: Uno studioso di filosofia... dall'etica discutibile

Per chi non lo sapesse, A.P. Bio (che è l'abbreviazione di Advanced Placement Biology, come si chiama il corso avanzato di biologia nei licei americani) racconta la storia di Jack Griffin (Howerton), uno studioso di filosofia della prestigiosa università di Harvard che, dopo aver perso il lavoro dei suoi sogni, è costretto ad accettare l'incarico di professore di biologia avanzata alla Whitlock High School di Toledo, in Ohio. Jack, però, chiarisce subito che non intende ricoprire questo ruolo e che non sarà mai un insegnante appassionato e serio. Capisce, però, che può sfruttare un'intera classe di piccoli geni a proprio vantaggio per mettere in atto un piano di vendetta contro chi lo ha allontanato da Harvard e ridotto in quelle condizioni. Nel cast ci sono anche Patton Oswalt nei panni del mite preside Durbin; Lyric Lewis in quelli dell'insegnante di storia Stef Duncan; Mary Sohn che interpreta l'insegnante di arte Mary Wagner; Jean Villepique nel ruolo di Michelle Jones, insegnante di economia domestica; e l'esplosiva Paula Pell nei panni di Helen, la segretaria del preside Durbin.

A.P. Bio: Una terza stagione "Covid Free"

A.P. Bio era stata cancellata da NBC dopo due stagioni. Successivamente grazie alle dimostrazioni d'affetto dei fan ha trovato una nuova casa americana a Peacock, il servizio di video in streaming di NBCUniversal, che ha ordinato dapprima una terza stagione e in seguito una quarta. In questa terza stagione Jack arruola i suoi studenti in una missione di vendetta contro una società di vendita per corrispondenza che gli ha fatto un torto. Pur essendo stati girati in piena pandemia da coronavirus, i nuovi episodi non includono l'emergenza sanitaria nella storia. "Vogliamo mantenere la desolazione a distanza", aveva spiegato Patton Oswalt presentando la terza stagione. Eppure, curiosamente, tra i nuovi episodi doveva essercene uno incentrato proprio su una strana influenza chiamata "influenza del lago" che si diffondeva nella scuola. Ma, come aveva spiegato Mike O'Brien, alla fine il team di sceneggiatori ha preferito scartare l'episodio in questione per cercare di portare alle persone una genuina allegria.

Oltre alla terza stagione di 8 episodi, vi ricordiamo che su Infinity+ è disponibile anche l'intera seconda stagione di A.P. Bio. Non ci resta che far partire la maratona.