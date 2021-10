A Natale niente Dash & Lily: Netflix ha cancellato la serie tv

News Serie TV

La commedia romantica con Austin Abrams e Midori Francis si ferma dopo una sola stagione.

Niente Natale in compagnia di Dash e Lily, quest'anno. E neppure i prossimi. Netflix ha cancellato la sua commedia romantica natalizia Dash & Lily, dopo una sola stagione, interrompendo sul più bello l'idillio tra questi due ragazzi conosciutisi durante le feste attraverso un taccuino preso e lasciato in una libreria di New York City.

Basata sul romanzo young adult del 2010 Come si scrive ti amo scritto da David Levithan e Rachel Cohn, Dash & Lily ha raccontato della vorticosa storia d'amore che durante le festività natalizie nasce tra il cinico Dash (Austin Abrams) e l'ottimista Lily (Midori Francis). Lui intelligente, maturo e indifferente all'atmosfera natalizia, lei brillante, piena di speranza, frizzante e amante del Natale, i due scoprono - attraverso i messaggi lasciati nel taccuino - di avere in comune molte più cose di quante si sarebbero aspettati mentre ogni angolo della città brulica di vita nel periodo più speciale dell'anno. L'ultima volta, dopo essersi inseguiti in lungo e in largo affrontando nel frattempo le problematiche delle rispettive famiglie, Dash e Lily si erano scambiati un bacio la notte di Capodanno, dando inizio presumibilmente a una relazione romantica.

In una precedente occasione, parlando con TVLine subito dopo la prima stagione, l'ideatore Joe Tracz aveva detto: "Mi piacerebbe poter tornare e adattare il secondo e il terzo libro. Di fatto, quest'ultimo è stato scritto sul set. David e Rachel ci avevano fatto visita quando stavano lavorando ai capitoli per il terzo libro. Amo tantissimo questi personaggi e la città in cui vivono. Mi auguro che ci siano altre storie da raccontare, perché mi piacerebbe raccontarle".