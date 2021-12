A casa tutti bene: Gabriele Muccino racconta i legami familiari nella nuova serie in streaming su NOW

News Serie TV

Appuntamento con la nuova serie italiana dal 20 dicembre ogni lunedì con un doppio episodio, in streaming su NOW.

Famiglia. Che piaccia o meno, ne siamo tutti inestricabilmente legati. Crediamo che, finché rimarremo trincerati dietro le sue difese, nessuno ci farà del male. Ma, a volte, sono proprio quelle persone che pensiamo di conoscere più di chiunque altro a trasformarsi nel principale ostacolo alla nostra felicità. Cosa fare, a quel punto? Rassegnarsi a ciò che ci rende scontenti o cercare di migliorarlo? Restare o allontanarsi? I rapporti umani e le sue ambiguità sono sempre stati al centro delle storie di Gabriele Muccino. Su di esse, il regista e sceneggiatore italiano ha costruito una carriera, passando da quella volta in cui, nel 2018, il suo A casa tutti bene, lucido ritratto di una famiglia disfunzionale riunitasi per un'importante ricorrenza, fu un clamoroso successo. L'idea di fare una serie che partisse da quel film e ampliasse i mondi di personaggi che continuavano a vivere nella testa di Muccino nacque subito, durante le riprese sull'isola di Ischia. Alcuni anni dopo, A casa tutti bene - La serie è qualcosa di concreto e riconoscibile. Un family drama corale in streaming su NOW dal 20 dicembre ogni lunedì con un doppio episodio per quattro settimane.

La trama e il cast di A casa tutti bene - La serie

Prima serie tv di Gabriele Muccino, A casa tutti bene racconta la storia di una famiglia allargata, con i suoi segreti e le sue fratture interne, proprio come tante, forse come tutte. I Ristuccia sono da 40 anni i proprietari del San Pietro, uno dei più rinomati ristoranti della Capitale, in zona Gianicolo. Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara sono sempre lì, tutti i giorni, ad aiutare i genitori Pietro e Alba nella gestione dell'attività. Non si può dire lo stesso del fratello Paolo, andato da tempo in Francia per inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Tutto, però, sta per cambiare. Sconfitto professionalmente e nel privato dopo essere rimasto senza soldi e dopo un divorzio logorante, Paolo torna a casa dei genitori, finendo col rompere inevitabilmente gli equilibri precari della famiglia. Ma non è il solo a farlo. Mentre la famiglia si lascia risucchiare dal suo stesso vortice di gioie e dolori, di rimpianti e rimorsi (ad esempio: Ginevra non è stata mai accettata davvero dai Rusticcia e viene vista come una rovina-famiglie, mentre Sara è sposata con un uomo che le è infedele), i Mariani, un altro ramo della famiglia, reclamano un posto nell'attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia che ancora oggi ha conseguenze profonde nelle vite dei protagonisti. Un segreto che, come ci si può aspettare, non rimane tale a lungo.

I numerosi personaggi di A casa tutti bene - La serie sono interpretati da un cast di grandissimo talento formato da volti amati dello schermo e nuove promesse. Francesco Acquaroli e Laura Morante sono Pietro e Alba, mentre Francesco Scianna (Baarìa), Silvia D'Amico (presto anche in Christian) e Simone Liberati (Petra) interpretano i loro figli - Carlo, Sara e Paolo. Laura Adriani (Tutta colpa di Freud) veste i panni di Ginevra, mentre Euridice Axen (Gli Infedeli) è l'ex moglie di Carlo, Elettra. Diego, il marito di Sara, è interpretato da Antonio Folletto (Gomorra: La serie), mentre il giovane Federico Ielapi (Quo vado?) interpreta il figlio undicenne di Paolo. Paola Sotgiu (Suburra: La serie) guida i Mariani nei panni di Maria, la sorella di Pietro e la madre di Sandro e Riccardo (Valerio Aprea e Alessio Moneta). Questi hanno poi una relazione rispettivamente con Beatrice (Milena Mancini, La terra dell'abbastanza) e Luana (Emma Marrone, Gli anni più belli), che è incinta.

A casa tutti bene - La serie, parla Gabriele Muccino

Parlando della sua serie, un Muccino acuto e coerente al proprio stile spiega: "Le relazioni umane alla base della società si ritrovano tutte quante nelle dinamiche della famiglia. La famiglia allargata è l'amplificatore a volte assordante di tutte le disfunzioni che nella famiglia si generano e a volte arrivano a tramandarsi per decenni, di generazioni in generazioni, senza che le persone coinvolte sappiano veramente il motivo per cui ubbidiscano a certe logiche comportamentali. È l'apprendimento di nozioni ricevute nei primi tre anni di vita che forma la natura di tutti noi, dunque il subconscio che ci porta a fare scelte e a volte a ripetere inconsapevolmente gli errori dei nostri genitori e quindi le stesse dinamiche familiari che in passato sono state foriere di conflitti, dolori, rancori, in alcuni casi anche atroci delitti. Amore, invidia, rancore, gelosia, avidità, speranza, coesione e poi ancora dolore".

A casa tutti bene - La serie: Trailer Ufficiale: A casa tutti bene: Trailer Ufficiale della serie di Gabriele Muccino - HD

E aggiunge: "È l'incapacità a essere felici tutti insieme, il detonatore di A casa tutti bene - La serie. La famiglia è un ring nel quale è difficile restare in piedi a lungo senza arrivare prima o poi a qualche forma di insofferenza, di scontro, di provocazione, di tradimento lieve o grave che sia... La serie non fa altro che esplorare ognuno dei 19 personaggi che compongono il mosaico di questa famiglia allargata e muovere un primo tassello che causerà un effetto domino irreversibile che andrà ad intaccare, a deteriorare, a distruggere un equilibrio precario e di facciata che tutti avevano cercato di mantenere troppo a lungo".