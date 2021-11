9-1-1: Rockmond Dunbar non si vaccina ed è costretto a lasciare la serie

News Serie TV

L'episodio andato in onda negli Stati Uniti il 15 novembre è stato l'ultimo per l'interprete di Michael Grant che non ha dato prova della vaccinazione anti-Covid, secondo le regole in vigore sui set americani.

Uno dei protagonisti della prima ora di 9-1-1, l'emergency drama di FOX ideato da Ryan Murphy e Brad Falchuk, lascia la serie dopo quattro stagioni. Rockmond Dunbar, che ha interpretato Michael Grant - l'ex marito di Athena, il personaggio di Angela Bassett - fin dal primo episodio, è stato fatto fuori nell'episodio andato in onda negli Stati Uniti lo scorso 15 novembre (spoiler: Michael ha deciso di seguire il compagno David ad Haiti per aiutare nei soccorsi dopo un uragano). Il motivo dell'uscita di scena di Dunbar, come ha rivelato Deadline, deriverebbe dal mancato rispetto da parte dell'attore dei nuovi protocolli anti-Covid sui set americani che richiedono prova della vaccinazione anti-Covid a tutti gli attori e ai membri della troupe.

Rockmond Dunbar lascia 9-1-1: Le motivazioni dell'attore

Lo stesso Dunbar - che tra l'altro solo qualche mese fa era stato riconfermato nel cast regolare della serie concordando con la produzione un notevole aumento di stipendio - ha spiegato i suoi motivi e dato la sua versione dei fatti pubblicando una dichiarazione. L'attore avrebbe presentato una richiesta di esenzione dal vaccino prima per non ben precisati motivi medici e poi per motivi religiosi ma lo studio 20th Television non avrebbe accettato le sue motivazioni e avrebbe dunque avviato le procedure di licenziamento. Ecco l'intera dichiarazione di Dunbar:

“Ho fatto richiesta di esenzione per motivi medici e per motivi religiosi, secondo quanto prevede la legge, ma purtroppo mi è stata negata dal mio datore di lavoro. Le mie convinzioni sincere e la mia storia medica privata sono aspetti molto intimi e personali della mia vita di cui non parlo mai pubblicamente, e non voglio farlo ora. Faccio l'attore da 30 anni, ma i miei ruoli più importanti sono quello di marito e padre per i miei quattro figli. Come uomo di fede, non vedo l'ora di vedere cosa mi riserva il futuro. Mi sono divertito in queste 5 stagioni con questo cast e questa troupe meravigliosi e benedico il tempo che ho avuto la fortuna di trascorrere in questa serie. Auguro a tutti coloro che sono coinvolti solo il meglio”.

La risposta di 20th Television

Non si è fatta attendere la risposta dello studio di produzione della serie, 20th Television, che tramite un comunicato ha fatto sapere: " Prendiamo molto sul serio la salute e la sicurezza di tutti i nostri dipendenti e abbiamo messo a punto un protocollo che impone la vaccinazione obbligatoria per coloro che lavorano nella Zona A [quella dove operano gli attori e i membri della troupe che interagiscono con loro ndr.] nelle nostre produzioni. Al fine di garantire un posto di lavoro più sicuro per tutti, il personale della Zona A che non dà prova della vaccinazione e non soddisfa i criteri per l'esenzione non potrà lavorare".

Il precedente di Emilio Estevez

Il caso di Dunbar non è il primo e probabilmente non sarà l'ultimo. È di pochi giorni fa la notizia dell'uscita di scena di Emilio Estevez dalla serie di Disney+ Stoffa da campioni: Cambio di gioco, dopo la prima stagione; ABC Signature ha addotto tra le motivazioni del suo addio l'assenza di un certificato di avvenuta vaccinazione anti-Covid, sebbene l'attore successivamente abbia spiegato di essere guarito dalla malattia Covid e di aver deciso di lasciare la serie per una semplice controversia con gli autori e per differenze creative inconciliabili.