9-1-1: Nashville, Michael Provost interpreterà il figlio dei personaggi di Chris O'Donnell e Jessica Capshaw

Annunciate quattro aggiunte al cast del nuovo spin-off di 9-1-1 ambientato a Nashville. Tra loro c'è anche Michael Provost.

La famiglia al centro di 9-1-1: Nashville, nuovo spin-off dell'emergency drama di successo 9-1-1, è stata costituita. Michael Provost, attore conosciuto in tv per i suoi trascorsi in The Sex Lives of College Girls e Insatiable, è stato scelto per il ruolo del figlio dei personaggi interpretati da Chris O'Donnell (NCIS: Los Angeles) e Jessica Capshaw (Grey's Anatomy). Al cast regolare della serie si sono uniti anche Hailey Kilgore (Power Book III: Raising Kanan), Juani Feliz (Harlem) e Hunter McVey.

9-1-1: Nashville, tutte le nuove aggiunte al cast

Creata dai co-ideatori di 9-1-1 Ryan Murphy e Tim Minear con lo showrunner di 9-1-1: Lone Star Rashad Raisani e in onda negli Stati Uniti su ABC dal prossimo autunno, 9-1-1: Nashville seguirà le vite di un gruppo di soccorritori - vigili del fuoco, paramedici e agenti di polizia - di Nashville, nel Tennessee, mentre affrontano situazioni critiche e scioccanti per salvare chi si trova in pericolo. O'Donnell è stato scelto per il ruolo di Don Sharpe, il rude capitano della caserma dei vigili del fuoco più trafficata della città, un cavalcatore di rodeo con segreti da nascondere, mentre Capshaw sarà sua moglie Blythe, che lavora nel mondo dei cavalli ed è "un mix equilibrato di forza, intelligenza, strategia e ambizione", ma anche "incredibilmente affettuosa", una donna che "tiene tutti uniti, assicurandosi che ognuno si senta bene".

Ryan, il figlio della coppia interpretato da Provost, è un vigile del fuoco che lavora al fianco di suo padre. Lui è descritto anche come un moderno cowboy. Kilgore, Feliz e McVey , invece, saranno rispettivamente Taylor, un vigile del fuoco e anche una cantante incredibile; Roxie, un ex chirurgo traumatologico amante dell'adrenalina; e un tormentato cattivo ragazzo diventato un vigile del fuoco. Tutti loro si aggiungono anche alle precedentemente annunciate Kimberly Williams-Paisley (Nashville) e LeAnn Rimes (Le ragazze del Coyote Ugly), scelte per due ruoli non meglio precisati.