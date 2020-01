9-1-1: Lone Star, esordio col botto per lo spin-off di 9-1-1

News Serie TV

Con Rob Lowe e Liv Tyler, è la nuova serie più seguita della stagione in corso.

Grande risultato negli Stati Uniti per la prima di 9-1-1: Lone Star. Complice l'importante incontro di football in onda subito prima, lo spin-off di 9-1-1, una sorta di doppione della serie di successo di Ryan Murphy ambientato in un'altra metropoli americana, ha riunito domenica sera sulla FOX 11,5 milioni di spettatori, con un rating nel target demografico 18-49 del 3.2. Un risultato sensazionale se consideriamo le generali medie sottotono degli ultimi mesi.

Si tratta in effetti del miglior debutto di una nuova serie nella stagione televisiva 2019-20. Lone Star strappa lo scettro a Prodigal Son, un'altra serie della FOX, che a settembre aveva esordito con numeri ben diversi - 4 milioni di spettatori e lo 0.9 di rating. Inoltre, nello stesso slot post NFC Championship, la serie fa meglio dei suoi predecessori - Magnum P.I. di CBS nel 2019 (8,6 milioni, 2.4 di rating) e The Resident della FOX nel 2018 (8,7 milioni, 2.6 di rating).

Come 9-1-1, Lone Star segue gli sforzi di un gruppo di vigili del fuoco, paramedici e poliziotti di salvare vite umane in giro per la città; in questo caso Austin, in Texas. Rob Lowe interpreta un pompiere di Manhattan, l'unico della sua stazione sopravvissuto agli attentati dell'11 settembre, che si trasferisce in città con il figlio sperando di cominciare una nuova vita. Un uomo sicuro di sé ma con un terribile segreto, lui ha il compito di rimettere in riga una caserma frammentata. Nel cast troviamo inoltre Liv Tyler, interprete di un paramedico segnato dalla scomparsa della sorella più piccola.