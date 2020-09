9-1-1: Lone Star affida un ruolo regolare a Gina Torres nella stagione 2

News Serie TV

L'attrice di Suits si unisce al cast dell'emergency drama di FOX.

9-1-1: Lone Star dà il benvenuto a un'attrice molto amata. Gina Torres si è unita al cast dello spin-off di successo di 9-1-1 e ricoprirà un ruolo regolare a partire dalla seconda stagione della serie il cui ritorno è previsto per il 2021.

I dettagli sul personaggio di Gina Torres in 9-1-1: Lone Star

Come riportato da TVLine, il ruolo affidato all'attrice di Suits sarà direttamente correlato a una storyline che includerà la pandemia da Coronavirus nella trama della serie. Torres, infatti, interpreterà il capo paramedico Tommy Vega, una professionista che stava per lasciare il lavoro per dedicarsi alla sue due figlie gemelle quando il Covid-19 ha cambiato tutto, costringendola a tornare in prima linea. "Quando gli affari del ristorante di suo marito vanno male, Tommy non ha scelta: deve tornare a lavorare per supportare economicamente la sua famiglia", si legge nella descrizione ufficiale del personaggio che continua: "Anche se le spezza il cuore essere separata dalle sue bambine, Tommy mostrerà al mondo che non importa quanto tempo è passato, quando indossa quell'uniforme è ancora al comando". Si tratta del primo impegno a tempo pieno per l'attrice dopo quello nello spin-off di Suits Pearson (incentrato proprio sul suo personaggio, l'avvocato Jessica Pearson) cancellato dopo una sola stagione. In seguito Torres era stata scelta come una delle protagoniste di Brides, il soap drama di ABC sulle tre spose di Dracula, a cui la rete aveva però rinunciato lasciandola quindi libera di accettare altri ruoli.

Il commento dello showrunner Tim Minear

"Siamo eccitati all'idea di espandere l'universo di 9-1-1 con l'aggiunta di Gina Torres", ha detto lo showrunner della serie Tim Minear. "Sogno di scrivere per lei fin dai tempi di Firefly [a cui Minear ha lavorato come sceneggiatore e produttore ndr.]. Gina porta calore e intelligenza in tutto ciò che fa. Il 2020 sta finalmente andando per il verso giusto", ha concluso lo sceneggiatore.