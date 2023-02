5 coppie iconiche delle Serie TV che ci hanno insegnato cos'è l'amore

News Serie TV

Cosa rende una storia d'amore realmente iconica? E quali sono quelle impresse nella mente degli appassionati di Serie TV? Da Grey's Anatomy a Friends, vi suggeriamo 5 coppie che ci hanno insegnato cos'è l'amore vero.

L’amore è il filo conduttore di ogni storia. A prescindere dal genere, ogni personaggio delle Serie TV non potrà fare a meno di provare sentimenti e il più delle volte, mosso dall’amore, potrebbe commettere degli errori oppure essere estremamente felice. La narrativa sul piccolo schermo ha regalato grandi soddisfazioni ai più romantici, ma anche forte crepacuore. Pensate a Meredith e Derek, pilastri di Grey's Anatomy la cui storia d’amore è stato il carburante dello show per le prime undici stagioni. O ancora all’amore impossibile ("un amore che consuma") tra Elena e Damon Salvatore in The Vampire Diaries. Quali sono le coppie delle serie tv che ci hanno insegnato cosa vuol dire la parola amore? Ecco qualche lezione per San Valentino.

Ross e Rachel in Friends

La speranza è sempre l'ultima a venire meno, come dimostrato in Friends. Ross ha sempre avuto un debole per Rachel, anche quando consapevole che non avrebbe mai conquistato il suo cuore. E invece è successo e la loro storia d'amore è tra le più iconiche degli Anni '90. La sua goffaggine mista a fragilità e gentilezza ha fatto breccia nel cuore frivolo di Rachel Green fino a conquistarlo. Nonostante siano estremamente diversi, Rachel e Ross hanno trovato il proprio equilibrio e la loro storia d'amore è il filo rosso che lega le dieci stagioni di Friends. A rendere speciale questa coppia agli occhi dei telespettatori è stata la loro riconoscibilità. Un dettaglio sottolineato anche da Jennifer Aniston, raccontato a Today: "Quello che c'era tra Ross e Rachel era qualcosa di molto familiare: provare amore per una persona che non puoi avere o quello che provi per qualcuno con cui vorresti stare ma che per qualche ragione non funziona".

Meredith e Derek in Grey's Anatomy

Non sembra trascorso neppure un giorno da quando Meredith Grey, con estrema vulnerabilità, si è rivolta a Derek sussurrando con enfasi: "Prendi me, scegli me, ama me". Grey's Anatomy ha regalato preziose perle sentimentali ai più romantici e devastato i cuori dei più fragili con storie d’amore intense poi naufragate e perdite importanti. Quando il pubblico ha salutato Derek a seguito di un tragico incidente, il cuore si è spezzato in sincrono con quello di Meredith. Una coppia perfetta sulla carta, ma che dietro le quinte del proprio matrimonio ha dovuto affrontare alti e bassi, come tutti. Entrambi affezionati alla propria carriera, hanno cercato di ritagliare uno spazio anche per l’amore, costruendo le fondamenta della propria relazione iniziata in modo traballante ma ricco di speranza per il futuro. Traballante come la fiamma di quelle candele, utilizzate da Derek per ricreare la planimetria di una casa ancora inesistente eppure già sotto i loro occhi. E delicata come la carta di quel post-it incorniciato sopra al letto, dove hanno promesso di amarsi e rispettarsi per sempre. Meredith e Derek ci hanno insegnato che l’amore può superare le barriere che ci impongono e ci imponiamo, ma soprattutto che non deve essere una forma di dipendenza. "Io posso vivere senza di te, ma non voglio farlo" esprime il concetto.

Lily e Marshall in How I Met Your Mother

Non importa quanti ostacoli bisognerà superare per arrivare alla vetta: Lily e Marshall, in nove stagioni di How I Met Your Mother, hanno dimostrato che a prescindere dalle sfide della vita ciò che conta è l’affetto delle persone a cui teniamo. Nonostante Ted Mosby avvia vagato alla ricerca dell’amore per anni senza mai essere pienamente soddisfatto, ha avuto come punto di riferimento Lily e Marshall, amici sin dai tempi del college e che non hanno mai saputo fare a meno l’uno dell’altra (o quasi). La lezione più importante appresa da questi due personaggi è che in amore l'orgoglio non serve.

Seth e Summer in OC

Lei bella e popolare, lui un nerd appassionato di fumetti che teme persino la sua stessa ombra. Seth e Summer non potrebbero essere più diversi di così, eppure hanno creato un universo tutto loro dove le differenze valgono nulla se paragonate all’intesa che li ha uniti sin da subito. In OC Seth riesce a conquistare - con sua immensa sorpresa - la ragazza più bella della scuola e insieme hanno dimostrato che non bisogna essere uguali per andare d'accordo, ma che talvolta è utile confrontarsi con un punto di vista diverso per poter crescere e stimolarsi a vicenda.

Jake e Amy in Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine è durata nove stagioni e nessuno avrebbe creduto possibile che lo stesso Jake Peralta della prima stagione avrebbe realmente conquistato il cuore di Amy Santiago. Ad unirli, però, è stata la forte ambizione. Entrambi impegnati nel corpo di polizia, hanno dimostrato che è possibile crescere insieme e assecondare il volere del cuore. Divertenti, spigliati e fin troppo determinati, Jake e Amy presi singolarmente sono bravi nel proprio lavoro così come nel privato, ma insieme diventano grandiosi sotto ogni punto di vista, a dimostrazione del fatto che l’unione può fare davvero la forza.