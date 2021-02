4400 torna in tv con un remake di The CW

News Serie TV

La nuova serie tv porta la firma di Ariana Jackson, già dietro le quinte di Riverdale.

Da The 100 a The 4400 il passo è stato breve per The CW. La rete americana ha dato l'okay alla produzione di un remake dell'apprezzata serie di fantascienza in onda per quattro stagioni nella metà degli anni Duemila. La nuova serie, in sviluppo da un paio di anni, è stata ordinata senza che prima sia stato prodotto un episodio pilota e porta la firma di Ariana Jackson, per The CW già dietro le quinte di Riverdale.

La trama della nuova The 4400

Come nell'originale di USA, la nuova The 4400 racconta lo strano caso di migliaia di persone trascurate, sottovalutate e comunque emarginate le quali, scomparse da un centinaio di anni senza lasciare traccia, riappaiono improvvisamente, senza essere invecchiate di un giorno e senza alcun ricordo di ciò che è accaduto loro. Mentre il governo si affretta a capire se ci si trovi di fronte a una minaccia e allo stesso tempo contenere la fuga di notizie, i 4400 devono fare i conti con il fatto di essere stati restituiti al mondo con alcuni "aggiornamenti" e con la crescente probabilità che siano stati tutti riportarti indietro per un motivo specifico.

A The CW, l'ordine di un remake di The 4400, il cui team di produzione include Anna Fricke (Being Human) e Laura Terry, segue di pochi giorni il rinnovo per una nuova stagione di 12 serie tv, incluse le popolari The Flash, Riverdale e Walker. Tutte mosse giocate d'anticipo che, pur non essendo una novità per la rete, soprattutto in questo caso sono state dettate anche dalla situazione emergenziale.