4400: I primi teaser trailer del remake di The CW

Le prime immagini della nuova serie tv presentano Claudette, Reverend e Shanice.

Tre delle migliaia di persone scomparse e poi riapparse nella "nuova" serie tv di The CW 4400, in realtà il remake dell'omonimo drama di fantascienza andato in onda dal 2004 al 2007 su USA, si mostrano in altrettanti teaser trailer diffusi dalla rete americana in attesa del debutto il 25 ottobre.

La trama e il cast di 4400

Scritta da Ariana Jackson (Riverdale), 4400 racconta lo strano caso di migliaia di persone trascurate, sottovalutate e comunque emarginate le quali, scomparse senza lasciare traccia negli ultimi cento anni, riappaiono improvvisamente, senza essere invecchiate di un giorno e senza alcun ricordo di ciò che è accaduto loro. Mentre il governo si affretta a capire se ci si trovi di fronte a una minaccia e allo stesso tempo contenere la fuga di notizie, i 4400 devono fare i conti con il fatto di essere stati restituiti al mondo con alcuni "aggiornamenti" e con la crescente probabilità che siano stati tutti riportarti indietro per un motivo specifico.

I teaser trailer presentano tre diversi personaggi scomparsi nel 1956, 1994 e 2005, e riapparsi nel 2021 con loro comprensibile confusione. Il cast della serie include Joseph David-Jones (Arrow), Brittany Adebumola (Grand Army), Jaye Ladymore (Chicago P.D.), Amarr Wooten (American Housewife), Cory Jeacoma (Power Book II: Ghost), Derrick A. King (Call Your Mother), Khaliah Johnson, TL Thompson, Ireon Roach e Autumn Best.