24: Conversazioni in corso per riportare in onda la serie, ecco come

Dopo il revival del 2014, la serie tv di successo con Kiefer Sutherland potrebbe tonare di nuovo in tv.

Il mondo ha bisogno ancora di Jack Bauer, perché alla minaccia del terrorismo non c'è mai fine, purtroppo. Intervistato da Deadline, il presidente della FOX Michael Thorn ha rivelato che alla rete ci si sta confrontando attivamente sulla possibilità di riportare in onda la fortunata serie drammatica sulla lotta al terrorismo 24, della quale Kiefer Sutherland è stato il protagonista per otto stagioni fino al 2010, vincendo in un'occasione l'Emmy.

Il ritorno di 24: Le parole di Michael Thorn

"C'è ancora una possibilità, ci sono tuttora conversazioni con i produttori su una versione della quale ci devono ancora parlare. Ci sono confronti creativi attivamente in essere", ha detto Thorn. Parole che fanno seguito a quelle recenti del produttore esecutivo di 24 Howard Gordon, che sempre a Deadline aveva detto che una nuova versione della serie è "sempre in considerazione".

Capace di infrangere il muro dei 17 milioni di spettatori, numeri oggi apparentemente irraggiungibili da qualsiasi serie tv, 24 ha già avuto diversi rimaneggiamenti. Un primo revival, dal titolo 24: Live Another Day, con Sutherland nuovamente nei panni di Jack Bauer, è andato in onda nel 2014, mettendo d'accordo pubblico e critica. Non altrettanto bene è andato nel 2017 lo spin-off 24: Legacy, che però non ha coinvolto il cast della serie originale ma un diverso gruppo di personaggi. La sua veloce cancellazione dovrebbe aver messo in chiaro cosa il pubblico si aspetta dalla FOX, e in questo senso Thorn è stato apparentemente categorico, riferendo che il confronto è su 24 e sul suo "potenziale" ritorno in qualche forma.