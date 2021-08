22.11.63: Su Infinity+ la miniserie con James Franco tratta dal romanzo di Stephen King

News Serie TV

Il drama sci-fi racconta di un insegnante che torna indietro nel tempo per impedire l'assassinio del Presidente JFK.

Cambiereste il corso della storia se ne aveste la possibilità? Dalla mente creativa di Stephen King, alla quale il piccolo schermo deve moltissimo, 22.11.63 è una delle proposte più interessanti degli ultimi anni; una miniserie drammatica e di fantascienza che insieme ad alcuni dei più grandi talenti di Hollywood, inclusi James Franco davanti la macchina da presa e J.J. Abrams dall'altra parte, riscrive la terribile vicenda dell'assassinio dell'ex Presidente degli Stati Uniti d'America John Fitzgerald Kennedy, immaginando contorni che, come spesso accade quando c'è di mezzo King, qui coinvolto come produttore esecutivo, lasciano senza parole. 22.11.63 è tra gli adattamenti delle opere del maestro del brivido quello che più ha messo tutti d'accordo. Un successo di pubblico e critica passato anche da una nomination all'Emmy, per gli eccezionali effetti speciali, e dal premio di miglior produzione televisiva dell'Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. In Italia, se ve la foste persa o voleste rivederla, la miniserie di 8 episodi è disponibile su Infinity+, la piattaforma di video in streaming di Mediaset.

22.11.63: La trama della miniserie in streaming su Infinity+

Adattata da Bridget Carpenter, che in tv aveva già dato dimostrazione di enormi capacità in Friday Night Lights, ricevendo per questo la nomination all'Emmy, 22.11.63 segue Franco nei panni di Jake Epping, un ordinario insegnante d'inglese di Lisbon (nel Maine, ovviamente) reduce da un divorzio. Quando il suo amico di vecchia data, Al Templeton (il premio Oscar Chris Cooper), che a quanto pare non conosceva così bene, lo convince ad attraversare un portale e viaggiare indietro nel tempo fino alla fine degli anni '50, Jake si ritrova inaspettatamente ad affrontare la missione complicatissima e pericolosa di impedire l'assassinio di JFK. Deve trovare un modo per raccogliere segretamente informazioni sulle azioni e gli eventi che porteranno ai tragici fatti del 22 novembre 1963 a Dallas, creando e mantenendo una nuova vita per evitare di destare sospetti.

Ma vivere in un mondo che non gli appartiene e risolvere quello che probabilmente è il più grande mistero del 20° secolo si rivela molto più difficile di quanto temesse. A minacciare le azioni di Epping (o Amberson, come si fa chiamare dall'altra parte) non è solo il delirante Lee Harvey Oswald (Daniel Webber, The Punisher), che come risulta dalle inchieste ufficiali è l'esecutore materiale del delitto. Mentre sembra che il passato non voglia saperne di cambiare e sia disposto a tutto per fermare Jake, lui si ritrova stregato da un sentimento imprevisto per la bella Sadie Dunhill (Sarah Gadon, True Detective), una giovane bibliotecaria arrivata a Jodie, in Texas, nella speranza di iniziare una nuova vita dopo aver divorziato dal marito violento e mentalmente disturbato.

22.11.63: La miniserie è diversa dal libro?

La risposta a questa importante domanda ci viene data direttamente dalla Carpenter. Coloro che hanno "letto e amato" 22/11/'63 di Stephen King saranno "molto soddisfatti" di questo adattamento, nonostante non sia privo di deviazioni rispetto al materiale originale. "Non so come qualificare i cambiamenti, che siano piccoli o grandi", ha detto la sceneggiatrice. "Nessuno di noi voleva usare una voce fuori campo", anche se il romanzo ti permette di "sentire tutto" quello che passa per la testa a Jake. "Perciò, l'idea davvero eccellente di J.J. è stata quella di affiancargli qualcuno. Quella spinta mi ha aiutato a tratteggiare un personaggio che nel libro di King esiste, ma che ho spostato e ho reso più compatriota di Jake. Questa è probabilmente la più grande libertà [che ci siamo presi], anche se la si percepisce come molto autentica". Abrams ha aggiunto: "La cosa fantastica è che Stephen King ha reagito in modo molto positivo ad alcune di queste idee. Non ero sicuro che avrebbe accettato alcuni di questi aggiustamenti significativi, ma erano necessari e lui lo ha capito".

