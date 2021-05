1971: L'anno in cui la musica ha cambiato tutto, la docuserie Apple Originals che mescola musica e storia

News Serie TV

Debutta il 21 maggio su Apple TV+ la docuserie firmata da Asif Kapadia che racconta di un periodo cruciale nella storia del mondo e della musica e lo collega in maniera sorprendentemente attuale col nostro presente. Un lavoro costruito esclusivamente su materiali d'archivio che, da soli, valgono la visione: immagini e canzoni straordinarie.

Nel 1971 sono usciti dischi come "Hunky Dory" di David Bowie, "What's Going On?" di Marvin Gaye, "Sticky Fingers" dei Rolling Stones, "Imagine" di John Lennon, "Blue" di Joni Mitchell, "Tapestry" di Carole King, "L.A. Woman" dei Doors, "Madman Across the Water" di Elton John, "Who's Next?" degli Who "There's a Riot Goin' On" di Sly & the Family Stone e "Pieces of a Man" di Gil Scott-Heron.

Nello stesso anno gli Stones componevano e registravano "Exile on Main Street", e Bowie "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars"; Jim Morrison moriva a Parigi (a pochi mesi dagli altri due membri fondatori del famigerato Club dei 27, Janis Joplin e Jimi Hendrix); Lennon lasciava il Regno Unito per gli Stati Uniti; si svolgeva per la prima volta il festival di Glastonbury; George Harrison teneva a New York il concerto per il Bangladesh.

E questo solo per limitarci agli artisti di cui si parla in 1971: L’anno in cui la musica ha cambiato tutto, docuserie diretta e prodotta dall'Asif Kapadia di Senna, Amy e Diego Maradona disponibile in streaming dal 21 maggio in esclusiva su Apple TV+.

La fine del sogno degli anni Sessanta e la cupezza dei Settanta

La serie Apple Original nasce da un libro, "1971. L'anno d'oro del rock", scritto dal giornalista musicale inglese David Hepworth (in Italia è pubblicato da SUR), nel quale l'autore procede a raccontare quell'anno straordinario seguendo un criterio cronologico, che però Kapadia e i suoi partner produttivi, James Gay-Rees e Danielle Peck, hanno deciso di affrontare in modo diverso. "Ci siamo chiesti se utilizzare lo stesso impianto o modificarlo," racconta Gay-Rees, "quello che non volevamo fare era una serie musicale tradizionale. E volevamo legare l'aspetto musicale a quello che accadeva nella società in quell'anno così transizionale "

Il criterio utilizzato da 1971: L’anno in cui la musica ha cambiato tutto non è cronologico, ma tematico: in ognuno degli otto episodi che compongono la serie, ognuno dei quali di una lunghezza compresa tra i 42 e i 50 minuti, c'è la volontà di aggregare i materiali tematicamente, affrontando di volta in volta aspetti diversi di quell'anno così straordinario e di un momento di profonda trasformazione della società.

"Gli anni Sessanta e il loro sogno erano finiti brutalmente con la strage di Cielo Drive, con gli incidenti di Altamont, e con lo sciogliemento dei Beatles," dice Gay-Reese. "I Settanta si aprivano nel segno della paranoia, e della cupezza. La società era attraversata da grandi tensioni politiche e sociali, e la musica che veniva prodotta e quelle tensioni vivevano un rapporto di causa-effetto. Per la struttura ci siamo chiesti quale fosse quella che meglio poteva rappresentare la grande interazione in atto tra musica e società, e negli otto episodi mostriamo tutte le prospettive e le reazioni alla fine degli anni Sessanta".

Gli episodi di 1971: L’anno in cui la musica ha cambiato tutto parlano quindi dell'impegno politico delle rockstar, dell'abuso di droghe, di femminismo e di questioni razziali, di spinte di trasformazione, dell'ingresso della tecnologia nel mondo della musica e della società.

1971: L’anno in cui la musica ha cambiato tutto: il trailer della docuserie

"Nel 1971 stavamo creando il XXI secolo": parola di David Bowie

Nella sigla della serie c'è una frase di David Bowie - che è uno degli artisti cardine di quel momento e di questo racconto - che recita: "nel 1971 stavamo creando il 21esimo secolo", e che è estremamente significativa perché è evidente come, parlando di quell'anno, Kapadia e i suoi stiano parlando (anche) del nostro presente.

"Le istanze che ci troviamo a confrontare oggi sono tutte nate in quel periodo: le questioni ambientali, razziali, di genere," commenta Gay-Rees. "E si è trattato anche di un momento cruciale per quanto riguarda le tecnologie: basti pensare al lavoro di Pete Townshend, che è anche capace di immaginare il futuro e internet. E forse molte cose non sono cambiate da allora proprio perché negli ultimi cinquant'anni ci siamo completamente concentrati sulla tecnologia, e meno sulle questioni sociali. La più grande differenza, però, è che allora gli artisti sentivano il dovere di commentare molto direttamente le istanze della società, c'era un dialogo molto stretto tra la musica e la società, ci piacerebbe che la serie portasse lo spettatore a chiedersi e a chiedere come mai oggi non è così."

"Quando abbiamo cominciato a lavorare alla serie molte delle questioni sociali che stiamo affrontando in questi giorni ancora non erano emerse," commenta Asif Kapadia. "A volte capita che sia il mondo ad entrare in sincronia con il lavoro che stai facendo, e non il contrario, e questo fa diventare il tuo lavoro ancora più rilevante." Oltre che sperare di sollevare interrogativi presso il suo pubblico, Kapadia si augura anche 1971 possa "ispirare gli artisti del presente a tornare ai modelli dei loro miti e predecessori, e a non pensare al solo business."

"Provate a pensare a una canzone che sia il simbolo di qualche movimento sociale o giovanile degli ultimi anni: non c'è," fa notare Danielle Peck, produttrice e regista di alcuni episodi della serie. "Un tempo la musica era qualcosa che univa le culture giovanili, oggi le cose sono diverse, è tutto frantumato, e al posto della musica ci sono al limite i social network e il gaming. Mancano, alla musica, i momenti collettivi, le grandi performance capaci di aggregare, e la fruizione è singolare e frantimata, ascoltiamo solo musica con le nostre cuffiette e da soli."

Se Kapadia fa notare che gli ultimi alfieri di una musica impegnata e capace di essere bandiera di un movimento sono stati i Public Enemy ("ma si parla comunque di vent'anni fa"), e che molti cambiamenti siano stati legati alla sparizione degli album "che con la loro fisicità e i loro testi creavano una narrativa", Gay-Reese sottolinea come la musica di oggi sia meno politica e collettiva ma parli di più di questioni esistenziali e dei problemi singolari legati alla salute mentale.

Non solo musica, ma anche immagini indimenticabili

Quale che sia la vostra opinione sulla scena musicale contemporanea e sulla sua relazione con le questioni più o meno scottanti della nostra società, se avete una passione per la musica, o per la storia, o per entrambe, non rimarrete di certo indifferenti di fronte a 1971: L’anno in cui la musica ha cambiato tutto, docuserie che vale la visione non solo per la quantità straordinaria di brani indimenticabili che offre allo spettatore, o per la capacità di ricostruire con attenzione il clima politico e sociale di quell'epoca così lontana eppure così vicina, ma anche, semplicemente, per la quantità e la straordinarità dei filmati e delle fotografie d'archivio che la compongono.

Ognuno degli otto episodi della serie è infatti costruito interamente su materiali d'archivio montati assieme a formare un racconto, sulle quali vengono innestate non solo canzoni indimenticabili ma anche dichiarazioni di musicisti e giornalisti d'epoca o raccolte appositamente per la serie. "Non ci volevamo accontentare di foto iconiche, o di video già visti in documentari precedenti," racconta Danielle Peck, "ma abbiamo voluto scavare più profondamente, cercando indizi su giornali e riviste dell'epoca, e dando vita a vere e proprie cacce al tesoro nel tentativi di recuperare materiali inediti o perduti. Un caccia a volte frustrante, ma che è stata anche esaltante quando ha portato i suoi frutti."

A noi, per fortuna, son rimasti solo i frutti, e non le delusioni. E certe foto, o certi video del Bowie del 1971, o degli Stones nei mesi trascorsi in quell'anno sulla Costa Azzurra, o certe esibizioni live di Sly Stone rimangono impresse indelebilmente almeno quanto le immagini che raccontano dei processi a Charles Manson, alla rivista indie londinese OZ, o a Angela Davis in quell'anno così turbolento, nel quale l'establishment cercava di contenere un processo di cambiamento inarrestabile, e in cui la coda oscura degli anni Sessanta (con i massacri di My Lai e di Cielo Drive a rappresnetare due facce della stessa medaglia) veniva affrontata meglio dalla musica di quanto non facesse la politica.