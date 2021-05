1971: L'anno in cui la musica ha cambiato tutto - Il trailer della docuserie in arrivo su Apple TV+

News Serie TV

Il racconto in otto episodi di un anno cruciale, in cui la musica rock accompagnava e guidava le istanze e i movimenti della società. Prodotta dall'Adif Kapadia di Amy e da James Gay-Rees, debutterà in anteprima venerdì 21 maggio su Apple TV+.

Si chiama, in maniera piuttosto chiara 1971: L'anno in cui la musica ha cambiato tutto, ed è una docuserie che sarà disponibile in streaming da venerdì 21 maggio, in esclusiva su Apple TV+ che racconta di un anno cruciale nel modo in cui la musica rock e suoi nomi di spicco non solo rispecchiavano le istanze presenti e i cambiamenti necessari nella società dell'epoca, ma nel quale la musica è stata usata per infondere speranza, ispirare il cambiamento e la cultura che li circondava.

Prodotta da Asif Kapadia (quello di doc come Amy, Senna e Diego Maradona) e dal suo collaboratore di lungo corso James Gay-Rees, la docuserie è composta da otto episodi nei quali un incredibile lavoro di montaggio su immagini e interviste di repertorio e non compongono una coinvolgente esplorazione dei musicisti e delle colonne sonore che hanno plasmato la cultura e la politica del 1971: tra questi, John Lennon, George Harrison, The Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell, Lou Reed e molti altri ancora.

1971: L'anno in cui la musica ha cambiato tutto

1971: L'anno in cui la musica ha cambiato tutto è ideata dai Mercury Studios di Universal Music Group (UMG) in associazione con On The Corner Films, Asif Kapadia è il regista della serie e anche produttore esecutivo insieme a James Gay-Rees, David Joseph e Adam Barker di UMG. Chris King è editore e produttore esecutivo. Danielle Peck è produttrice della serie e dirige insieme a James Rogan. La serie è stata ispirata dal libro "Never a Dull Moment: 1971 The Year That Rock Exploded", di David Hepworth.