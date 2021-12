1883: Ascolti record per il prequel di Yellowstone, miglior debutto di sempre su Paramount+

News Serie TV

Ottimi anche i numeri della trasmissione lineare, miglior debutto via cavo di una nuova serie dal 2015.

Yellowstone si conferma l'ultima ossessione del pubblico americano. Mentre gli ascolti del drama neo-western creato da Taylor Sheridan galoppano, ponendolo settimana dopo settimana davanti a tutte le altre serie tv, nelle scorse ore Paramount+ ha annunciato che quella di 1883, lo spin-off prequel partito domenica scorsa, è stata la sua premiere più vista di sempre, sin dal suo esordio nel 2014, quando la piattaforma era conosciuta come CBS All Access. Inoltre, con 4,9 milioni di spettatori sintonizzati su Paramount Network per la speciale trasmissione lineare dei primi due episodi, quello di 1883 è stato il miglior debutto di una nuova serie via cavo in sei anni.

"I risultati del debutto di 1883 sono a dir poco fenomenali", ha dichiarato la presidente della programmazione della divisione streaming di ViacomCBS Tanya Giles in un comunicato. "I numeri della prima giornata, insieme ai risultati della trasmissione lineare e alla risposta sui social del nostro pubblico, mostrano l'enorme promessa di questa serie. Non vediamo l'ora di continuare questo viaggio epico con i nostri abbonati". Il presidente e AD di ViacomCBS Media Networks Chris McCarthy ha aggiunto: "Il successo di 1883 di Taylor Sheridan è la riprova del nostro modello unico per sfruttare le nostre piattaforme lineari e concedere in franchising i nostri successi più grandi per potenziare Paramount+. Dato l'enorme numero di spettatori su Paramount Network, sono fiducioso che la nostra strategia guiderà la consapevolezza e gli spettatori verso Paramount+".

La trama e i protagonisti di 1883

I numeri record di 1883 seguono quelli analoghi della premiere della stagione 4 di Yellowstone, vista complessivamente da 14,7 milioni di spettatori, un risultato impressionante nel desolante panorama televisivo lineare odierno. Lo spin-off segue gli antenati della famiglia Dutton mentre si imbarcano in un viaggio a Ovest attraverso le Grandi Pianure, verso l'ultimo baluardo dell'America selvaggia, in un'attenta rivisitazione dell'espansione verso le regioni occidentali e uno studio intenso su una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore nella terra promessa dell'America: il Montana. La coppia del country Tim McGraw e Faith Hill interpretano James e Margaret Dutton, il patriarca e la matriarca della famiglia, mentre il veterano dello schermo Sam Elliott è Shea Brennan, un cowboy affascinante, duro e con un passato molto triste che guida il gruppo dal Texas al Montana. Nel cast anche Isabel May (Alexa & Katie) con il ruolo di Elsa, la figlia dei Dutton, e il veterano di Golia Billy Bob Thornton di Jim Courtright, un agente federale.