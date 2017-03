Waiting for HellFest 2017

Nato come una costola del Fury Fest, che si è svolto dal 2002 al 2005 nella regione dei Paesi della Loira, nella Francia settentrionale, l’Hellfest si tiene a Clisson, nella Loira Atlantica, a partire dal 2006.

Il festival è diviso in diversi palchi, tra cui i due principali solitamente dedicati al classic metal, al trash e all’hard rock (Main Stage 1 & 2) e gli altri 4 a sottogeneri più specifici: Temple Stage (doom, pagan metal, black metal), Altar Stage (death metal, grind), Valley Stage (sludge, stoner) e War Stage (punk, HC).

Ho avuto la fortuna di parteciparvi tre anni fa e l’esperienza mi è talmente piaciuta che quest’anno tornerò per l’undicesima edizione.

L’atmosfera si può descrivere come quella che troveremmo in un Wacken Open Air più a misura d’uomo.

La divertente e curatissima ambientazione steampunk (con tanto di enorme ruota panoramica) che caratterizza l’evento si accompagna a una qualità di cibo decisamente superiore alla media degli eventi di questo genere, il tutto annaffiato con l’ottimo vino locale, il Muscadet.

Da veterano dei festival, una cosa importante da non dimenticare è la questione metereologica: la certezza è impossibile da avere, ma – tendenzialmente - il clima della Loira Atlantica dovrebbe essere più mite e con meno probabilità di rovesci rispetto a manifestazioni analoghe in Germania, Belgio (l’estate scorsa al Graspop, in Belgio, abbiamo rischiato di marcire per la troppa pioggia) o Inghilterra.

Decisamente interessante il bill di quest’anno, che vede, tra le oltre 130 band presenti, partecipazioni del calibro di Aerosmith, Deep Purple, Slayer, Prophets of Rage, Linkin Park, Five Finger Death Punch, per citare i più famosi, accompagnarsi a nomi più seminali come Behemot, Primus, Suicidal Tendencies, Coroner, Opeth o Rancid.

Diviso in tre giornate, l’Hellfest accoglie oltre 150000 (!) partecipanti (159mila ingressi nel 2016), e quest’anno – già sold out da tempo – in soli tre giorni sono stati venduti oltre 52mila biglietti.

Ma la manifestazione non vive unicamente di concerti, e non bisogna dimenticare gli stand di merchandise, il meet & greet, i dj set, gli show pirotecnici e di giocoleria, i tatuatori, i bar, i ristoranti, la ruota panoramica e tanto altro.

Qui vi riportimao il poster che mostra tutti gli artisti che suoneranno all'edizione 2017 dell'Hellfest diviso per giorno: