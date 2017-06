Vasco Modena Park, tutto quello che c'è da sapere

Manca ormai pochissimo al concerto evento di Vasco Rossi al Modena Park, abbiamo raccolto tutte le informazioni utili per chì parteciperà al concertone o chi se lo vedrà nei cinema o palazzetti italiani.

INIZIO CONCERTO

L'inizio del concerto è previsto per le ore 21:00

APERTURA CANCELLI

L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 9:00 del 01 Luglio.

Ti consigliamo di recarti al parco Ferrari sin dall'apertura, per vivere al massimo l'esperienza epocale di Modena Park!

BIGLIETTO

Gli unici biglietti autorizzati all'ingresso sono quelli acquistati attraverso i canali ufficiali (punti vendita e sito Vivaticket).

In nessun caso potranno essere rilasciati duplicati.

Potrà essere richiesta l'esibizione del tagliando integro in qualsiasi momento e dovrà comunque essere conservato fino all'uscita.

PIT

Memorizza il colore associato al tuo pit: ti servirà per riconoscere il percorso a te dedicato.

Ogni biglietto può accedere solo dall'ingresso riportato sul titolo; ma non preoccuparti, una volta entrato potrai muoverti liberamente.

REGOLE D'ACCESSO

Ciascun biglietto potrà entrare solo una volta e non è consentito uscire e rientrare.

Agli ingressi verranno effettuati controlli di sicurezza e perquisizioni, anche con metal detector.

Sul biglietto sono indicate le principali categorie di oggetti non ammessi. Non portare con te nessuno di questi oggetti, né alcun altro oggetto ingombrante o che possa essere ritenuto pericoloso per te o per l'altrui incolumità. Consulta qui il regolamento dell'area.

ANIMALI

Non è consentito l'accesso ad alcun tipo di animale.

DISABILI

La fase di accredito si è conclusa, clicca qui per ogni ulteriore informazione

CONSIGLI UTILI

Data la stagione e l'elevato afflusso di persone, vogliamo suggerire a tutti di seguire le tradizionali indicazioni di sicurezza: coprirsi il capo, idratarsi adeguatamente e chiedere aiuto ai primi sintomi di malessere.

Sono stati predisposti punti di nebulizzazione all'interno dell'area.

GUARDAROBA

Non sarà previsto alcun tipo di guardaroba.

Evita quindi ti portare con te oggetti ingombranti o voluminosi come caschi, tende da campeggio, etc. perchè non potrai portarli con te.

FOOD&DRINK

Per permettere di trascorrere una piacevole giornata, all'interno del parco sono previste numerose aree ristoro.

MERCHANDISING

L'unico merchandising ufficiale dell'evento è quello che trovi all'interno del parco: t-shirt, felpe, cappellini e molto altro!

CAMPEGGIO

All'interno del parco è vietato campeggiare, così come in tutti i parchi pubblici cittadini. A Modena ci sono 2 aree camping private dove è possibile compeggiare

SOUNDCHECK

Le attività di Soundcheck sono chiuse al pubblico.

ECOLOGIA

Sia all'interno che all'esterno dell'area concerto, il Comune di Modena ed Hera, adotteranno adeguate misure per garantire al meglio la raccolta differenziata e ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Ecco alcuni consigli.

ALTRE LOCATION

Sarà possibile seguire il concerto, live e in alta definizione, in più di 150 sale cinematografiche distribuite su tutto il territorio nazionale

vascocinema.vivaticket.it

VIABILITÀ CITTADINA

Data l'eccezionale portata dell'evento, la tradizionale viabilità cittadina subirà importanti variazioni.

Clicca qui per tutte le informazioni.

Tutte le informazioni relative alla viabilità e alla disponibilità dei parcheggi, saranno veicolate tramite il local media partner: Radio Bruno.

NAVETTE

Non sarà previsto servizio navette.

Gli spostamenti in città, dalla stazione e dai parcheggi dovranno avvenire a piedi o in bicicletta.

TRENI

La stazione dista solo un km dal parco ed è il mezzo consigliato per raggiungere l'evento.

Insieme a Trenitalia abbiamo predisposto per l'occasione alcuni treni speciali aggiuntivi, sia regionali che nazionali, sia all'andata che al ritorno.

Non temere, avrai tutto il tempo per goderti il pre-concerto e per uscire dal parco e raggiungere la stazione.

Acquista in anticipo il biglietto di ritorno, non sarà infatti consentito accedere alla stazione di Modena dopo il concerto in mancanza di un titolo di viaggio.

Clicca qui per maggiori info.

PULLMAN

Un'ampia rete di pullman è stata allestita per garantire sia l'andata che il ritorno dalle principali città italiane. Controlla gli orari di partenza dalla tua città e prenota in anticipo il tuo viaggio.

Clicca qui per maggiori info.

BICICLETTE

Insieme al Comune di Modena sono state create apposite aree ad ingresso gratuito, nell'anello del Parco Novi Sad. Il parcheggio non sarà custodito ma sono previste transenne per l'aggancio delle catene.

A PIEDI

Per facilitare l'arrivo al parco dal centro della città, stazione e parcheggi, saranno previsti percorsi pedonalicon segnaletica dedicata.

CAMPER

Sono previste aree dedicate al parcheggio dei camper consultabili sulla mappa.

AUTO

Data l'entità dell'evento, il trasporto su gomma subirà ripercussioni per l'aumento esponenziale di traffico: suggeriamo quindi di arrivare a Modena con altri mezzi.

Per raggiungere Modena si consiglia di utilizzare queste uscite alternative: clicca qui.

Insieme al Comune sono stati predisposti oltre 45.000 posti auto e moto, dislocati in tutta l'area cittadina.

Clicca qui per consultare la mappa dei parcheggi e la loro distanza dal parco.

Dai parcheggi, la zona dell'evento sarà raggiungibile esclusivamente a piedi, non sono previste navette o taxi.

Il concerto di Vasco al Modena Park sarà trasmesso in diretta in 197 i cinema sparsi in tutta Italia e 3 palazzetti, al Gran teatro Geox di Padova, a Genova Fiera e al Postepay Sound Rock In Roma.

Anche la Rai sarà al concerto di Vasco, e lo farà realizzando un programma in diretta da Modena in prima serata.

Qui potete consultare la lista dei cinema che trasmetteranno il concerto in diretta.