Maestro: clip esclusiva del documentario sulla musica nei campi di concentramento

Il 23 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, arriva nelle sale italiane Maestro, il documentario che illustra l'encomiabile progetto di Francesco Lotoro, che per trent'anni si è impegnato a sue spese nella missione di riportare alla luce tutta la musica perduta nei campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale, frugando negli archivi e nelle baracche dei campi, intervistando i musicisti internati nei lager e chiunque possa avere avuto a che fare con i loro diari e spartiti, o sia stato semplicemente testimone di eventi a loro riconducibili. Quest’oggi vi presentiamo una clip esclusiva del film ed in attesa di ascoltare le composizioni ritrovate da Lotoro, abbiamo pensato di radunare alcune delle più belle musiche che hanno raccontato al cinema l’Olocausto.





Schindler’s list – John Williams

L’album, insieme al film, è considerato uno dei capolavori della storia del cinema e della musica per film e fu premiato con un Oscar per la miglior colonna sonora nel 1994. Pur seguendo e commentando gli avvenimenti narrati nel film, Williams ha scritto un racconto a sé stante, emozionante, diretto e commovente, incorporando anche alcune caratteristiche armoniche e ritmiche della musica ebraica.

Il pianista – Wojciech Kilar

La colonna sonora del film di Roman Polanski è costituita per la maggior parte da celebri composizioni classiche di Chopin, Beethoven e Bach, interpretate dal pianista polacco Janusz Olejniczak, per avvicinare lo spettatore alla lotta per la sopravvivenza di Wladyslaw Szpilman durante l’Olocausto. Il compositore polacco Wojciech Kilar ha scritto solamente un tema orchestrale, suonato dalla Warsaw Philharmonic National Orchestra, che segue il lento cammino verso il ghetto del protagonista del film

La vita è bella – Nicola Piovani

Non c’è da stupirsi se Piovani fu premiato con un Oscar per la miglior colonna sonora nel 1999 grazie alle sue impeccabili composizioni per questo amatissimo film di Benigni. La canzone “Beautiful That Way”, scritta da Piovani con testo di Noa e Gil Dor, è uno dei più dolci e apprezzati elogi alla vita e alla speranza.

Il bambino con il pigiama a righe – James Horner

Con questa colonna sonora, Horner riuscì a combinare il suono elettrico dei sintetizzatori e di un pianoforte per creare un’atmosfera, umorale, cupa e profetica al tempo stesso, in linea con la tragica storia che accompagnava.

La scelta di Sophie – Marvin Hamlisch

Una colonna sonora che riesce a toccare il cuore e l’anima dello spettatore, che si emoziona e patisce insieme alla protagonista Sophie, magistralmente interpretata da Meryl Streep. Lo stile “tradizionale” di Hamlisch conferisce passione, spirito ed empatia alla storia, in un continuo e coinvolgente crescendo orchestrale.

Train de vie di Goran Bregovic

Chi ha visto questo film ricorderà senz’altro la scena in cui alcuni musicisti zingari ed ebrei si sfidano a colpi di musica, creando una mistione di colori e suoni entusiasmanti. Le composizioni d’ispirazione Kezmer (genere musicale tradizionale degli ebrei aschenaziti), firmate da Goran Bregovic, hanno contribuito a conferire vitalità al film di Radu Mihăileanu.

Senza destino – Ennio Morricone

Il debutto alla regia di Lajos Koltai è stato impreziosito dalle composizioni del nostro Maestro, che con le sue melodie ha conferito una maggiore umanità al racconto della vera storia del 14enne Gyura Koves e del suo tragico periodo nei campi di concentramento. Il tema principale viene più volte ripreso da strumenti diversi, partendo dalla dolcezza di un flauto di pan, per poi passare alla familiarità del suono di una chitarra e alla splendida voce di Lisa Gerrard, accompagnata da coro, violini e archi in minore, e seguendo così il percorso del protagonista e la sua evoluzione.

Ogni cosa è illuminata – Paul Cantelon

La colonna sonora del film di Liev Schreiber composta da Cantelon, quando uscì, soprese gli addetti ai lavori per la completa diversità di stile e scelte strumentali rispetto ad altre pellicole sullo stesso tema. Le otto tracce scritte da Cantelon hanno infatti delle sonorità molto vicine al folk est-europeo, che accostate alle energiche canzoni dei Leningrad, Arkady Severny, Csokolom, Tin Hat Trio e Gogol Bordello, danno vita ad un risultato bizzarro ma efficacissimo, esattamente come la pellicola che accompagnano.

Kapò – Carlo Rustichelli

Il celebre compositore italiano collaborò con il regista Gillo Pontecorvo per le musiche dello struggente Kapò, scrivendo oltre 30 brani per accompagnare ogni momento della tragica storia del film.

Jona che visse nella balena – Ennio Morricone

Anch’essa opera di Ennio Morricone, viene ricordata principalmente per la canzone “Gam Gam”, scritta da Elise Batbol e tratta dal tratto dal Salmo 23 di Davide, che nella scuola del campo di smistamento dà speranza ai bambini.

La tregua - Luis Bacalov

Nell’intimità della storia raccontata da Primo Levi, le musiche di Bacalov fungono da personaggio immateriale, compassionevole e al tempo stesso furioso per la sorte dei prigionieri di Auschwitz, lasciati al proprio destino dopo il tentativo dei tedeschi di cancellare ogni traccia del terribile sterminio.

Canone Inverso – Ennio Morricone

Un’emozionante storia d’amore incentrata attorno ad un violino e ad una melodia, nelle cui note sono racchiusi l'ardore di un giovane innamorato e tutta la sofferenza della Shoah. Le meravigliose composizioni che accompagnano il film, diretto da Ricky Tognazzi e tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Maurensig, sono firmate dal Maestro Ennio Morricone.

L'uomo del banco dei pegni - Quincy Jones

Sidney Lumet diresse quello che viene oggi ricordato come il primo film americano sull’Olocausto raccontato dal punto di vista di un sopravvissuto, nonché il primo a mostrare scene di nudo integrale, che all’epoca (1965) fecero molto scalpore. La colonna sonora fu interamente scritta da un giovane Quincy Jones.

Maestro: Il trailer del film: